Bono ve los indultos como fórmula para reducir la presión no exenta de riesgo

El socialista José Bono ha apoyado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su decisión de indultar a los separatistas catalanes al asegurar que los indultos pueden ser una fórmula para reducir la presión separatista, pero advirtiendo que no está exenta de "riesgo" ya que supone "hacer camino a la vez que se anda".

"Estamos caminando sobre una senda que estamos descubriendo y explorando, ojalá que tengamos suerte, así lo deseo", ha manifestado el exministro de Defensa José Bono en declaraciones a los periodistas sobre los indultos, antes de participar en la Escuela Socialista organizada por el PSOE de Palencia.

Antes de explicar su posición sobre los indultos, José Bono ha afirmado que no es "una persona sospechosa de ser complaciente con los independentistas" y ha recordado, al respecto, que dimitió como ministro de Defensa por estar en contra del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

También ha afirmado que milita en el PSOE porque quiere, que siempre lo ha defendido "con la fuerza de la argumentación, no de las tripas" y que "no estará en el pelotón del odio de los que todas las mañanas fusilan moralmente al presidente del Gobierno.

Ha advertido de que "no es bueno acercarse al asunto de los indultos con las tripas" porque, desde un punto de vista personal, "los independentistas que han delinquido no merecen la gracia, la indulgencia ni el favor de un indulto", sobre todo cuando además han dicho que no están dispuestos a mostrar arrepentimiento y que volverían a cometer los delitos por los que han sido juzgados.

Pero desde una posición política, el exministro de Defensa y expresidente del Congreso de los Diputados ha afirmado que el Gobierno de España "tiene el derecho y la obligación de intentar resolver el problema de Cataluña".

"Un Gobierno democrático y constitucional en España debe luchar para que Cataluña no se independice de España y para intentar reducir el número de independentistas", ha afirmado, insistiendo en que él está en contra del independentismo, pero reconociendo que hay que tener en cuenta que los independentistas tienen muchos votos.

Por eso ha deseado que el proceso que ha iniciado este martes el presidente Pedro Sánchez "salga bien", para que dentro de unos años haya menos independentistas que ahora.

También para recuperar a la gente "de buena fe" que se hizo independentista cuando, según ha dicho, el Gobierno de Mariano Rajoy aseguró tenerlo todo controlado en el referéndum y España hizo "un ridículo mundial" que hay que resolver.

José Bono ha concluido que, al margen del mayor o menor "optimismo" que se pueda tener en los indultos, "hay que hacer algo" y que "un gobierno constitucional y democrático debe buscar fórmulas para reducir la presión separatista".

En este sentido ha afirmado que los indultos son una fórmula, aunque "tienen un riesgo" que es que "estamos haciendo camino a la vez que andamos", ha insistido.

Tras sus declaraciones, el expresidente de Castilla-La Mancha ha participado en un encuentro de la Escuela Socialista de Palencia, junto al secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, y la secretaria provincial del PSOE de Palencia, Miriam Andrés. EFE

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

1010336

aaf/erbq/jdm