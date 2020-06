Bono dice que es una "desvergüenza" pedir investigar a González y que "sería mucho mejor" no tener a Podemos en Gobierno

El exministro y ex presidente del Congreso de los Diputados José Bono ha rechazado que el Congreso investigue al ex jefe del Ejecutivo Felipe González por los GAL y ha tildado de "despropósito político" que Podemos apoye la comisión de investigación en la Cámara Baja.

"No hay nada que investigar", ha exclamado Bono en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, en la que ha insistido en que la iniciativa es "un despropósito político que no está en la cabeza de los españoles". "Una desvergüenza", ha criticado.

Preguntado por la coalición de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos, el exministro ha recalcado que un gobierno monocolor, con mayoría absoluta, es "más barato, más coherente y mejor para la ciudadanía". "No pudo ser que estuviera solo el PSOE y tuvimos que aguantarnos y pactar con Podemos", ha lamentado Bono, quien también ha señalado que la formación morada, en líneas generales, es "un partido comunista" y "anti socialista".

"Me parece que sería mucho mejor que no hubiese coalición. Hemos de conformarnos y poner cara de que no nos importa sus críticas", ha dicho Bono, quien también ha insistido en que "Podemos tiene que ser leal".