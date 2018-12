Bonig (PPCV) desea a Zaplana que se recupere y respeta las medidas judiciales

La presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, ha asegurado hoy al ser preguntada por el estado del expresident de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana que le desea una "pronta recuperación" pero que respeta "las decisiones judiciales".

En declaraciones a los periodistas, Bonig ha señalado: "Desde el punto de vista personal yo creo que nadie puede alegrarse de su situación, si es al contrario no es humano. Todo nuestro apoyo a Zaplana y a su familia, le deseamos una pronta recuperación".

"Por ser coherente, aunque a veces no es fácil, nosotros somos respetuosos con las decisiones judiciales y en un Estado de derecho quien interpreta y aplica la ley es el juez. Si la jueza, teniendo toda la información, que yo no tengo, ha adoptado esa decisión, no me cabe más que respetarla", ha añadido.

Zaplana, enfermo de leucemia, fue trasladado la semana pasada a La Fe desde la prisión de Picassent al empeorar su estado de salud tras siete meses en prisión preventiva por su supuesta implicación en delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación dentro del llamado caso Erial.

El también expresidente del PPCV y exdirectivo de Telefónica, de 62 años, se encuentra aislado en el citado hospital, tanto por su condición de detenido como por su situación sanitaria, por lo que sus familiares no pueden visitarle.

Sin embargo, la presidenta del PP valenciano ha pedido "celeridad" para que se resuelva cuanto antes con un "juicio justo" esta y otras causas que, en su opinión, "lastran la vida personal y profesional" de muchas personas.

"Si la defensa de Zaplana cree que algo se está haciendo mal tiene a su alcance muchos instrumentos legales", ha concluido Bonig, quien ha reiterado su apoyo personal al expresident y su familia.