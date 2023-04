Bonet lamenta "el hostigamiento que se hace del mundo empresarial"

El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, ha lamentado este lunes las "muchas" dificultades a las que hacen frente las entidades como "el incremento de los costes o la inflación" y ha añadido la del "hostigamiento que se hace del mundo empresarial".

Así lo ha señalado en su visita a Salamanca antes de participar en un foro empresarial en el Colegio Fonseca, donde ha resaltado que, a pesar de esa situación, "lo más importante es que el empresario está dispuesto a luchar, es resiliente" y que esa postura del sector se está viendo en "retos fundamentales como la internacionalización o la propia digitalización".

"Lo estamos viendo en el programa digital, que para mí es uno de los programas más importantes de los fondos Next Generation, estamos viendo cómo los empresarios quieren hacerlo porque quieren luchar y triunfar. Y eso es lo importante", antes de incidir en que "no se les está dando las facilidades que debiera, por ejemplo, en el terreno fiscal".

Preguntado sobre ese "hostigamiento" al que se refería previamente, que a su juicio se realiza de manera "torpe", ha explicado que "las administraciones, y particularmente la Administración Central, no está haciendo lo que debe en este terreno, que es restituir lo que la inflación quita de las rentas de las personas y de los empresarios, porque esto afecta también al IRPF".

A su juicio, "debiera deflactar" y "colocar a los afectados en la misa situación en la que estaban". En cambio, "al no deflactar les están perjudicando" y "les están laminando una parte de sus rentas".

Por otra parte, a la pregunta de cuál es su visión sobre las críticas desde determinados sectores a la figura del empresario, ha manifestado que eso se da "porque hay gente que está todavía anclada en el siglo XIX y no ha evolucionado".

"Yo no veo en España ninguna lucha de clases por ejemplo como dicen, lo que veo es colaboración entre los empresarios y sus trabajadores. Piense que España es un país de pymes, y la mayor parte de las pymes son empresas familiares y yo lo que he visto toda mi vida es que la familia empresarial y la cuasi familia, que son sus empleados, han ido juntos, no quiere decir que no tengan tensiones, porque en cualquier familia hay tensiones, y hay que ver qué partes se lleva cada uno y esto hay que discutirlo, pero al final se ponen de acuerdo y van juntos, por tanto yo lo que veo es que hay colaboración", ha apostillado.