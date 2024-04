Bonet califica de "gesto demagógico" que el Gobierno elimine las 'Golden Visa'

El presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, ha calificado de "gesto demagógico" que el Gobierno de España vaya a modificar la ley que permite las 'Golden Visa', los visados de residencia por altas inversiones en vivienda.

Así lo ha indicado Bonet en un desayuno celebrado este martes bajo el título "Riesgos y oportunidades para la economía española" y después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado que el Consejo de Ministros estudiará un informe para modificar la "Golden Visa", que fue aprobada por el PP en 2013.

"Es un gesto demagógico", ha dicho el presidente de la Cámara de España, quien ha insistido en que muchas personas vienen aquí para tener su segundo lugar de residencia y vienen de manera sistemática, por lo que "reducir las facilidades para que vengan me parece desorbitado", ha insistido.

También se ha referido Bonet a la entrada del Estado en empresas estratégicas como Telefónica, y ha dicho que "si es para apoyar y ayudar, no me parece mal, pero si es para intervenir ya no me gusta tanto".