Bomberos continúan en el Puerto para sofocar los últimos rescoldos del fuego de una empresa de almacenamiento de residuo

Bomberos continúan trabajando en el Puerto de Bilbao para sofocar los últimos rescoldos del fuego declarado esta mañana en Prezero, empresa de almacenamiento de residuos, pero el incendio ya está controlado, según han informado fuentes del Puerto a Europa Press.

A las ocho y diez de la mañana se declaraba este incendio en la citada empresa ubicada en el muelle AZ1 y se desplazaban hasta el lugar más de una docena de dotaciones de Bomberos.

El fuego no ha provocado heridos y no ha habido riesgo de propagación a otras empresas del Puerto. El humo generado se ha ido hacia el mar, por lo que no ha habido afectación sobre la población cercana y, además, no era tóxico.

En unas horas, el incendio estaba ya controlado y no hay fuego, pero ha continuado algún retén de Bomberos en la zona para sofocar los últimos rescoldos y enfriar las zonas calientes.

Este siniestro no ha afectado a la actividad del puerto y la entrada de barcos a las instalaciones y el trabajo del personal se está dando con normalidad.

Por su parte, las empresas colindantes con el almacén incendiado están en alerta por precaución, aunque desde el Puerto se ha insistido en que el incendio está controlado.