Bomberos andaluces confiaban en encontrar vida bajo los escombros de Beirut

El bombero sevillano Jaime Parejo, que junto a dos malagueños, otro sevillano y un granadino ha estado desde el 7 de agosto en Beirut buscando supervivientes de la explosión en su puerto, ha lamentado que no haya habido resultados positivos en su trabajo, aunque cuentan con precedentes en los que han rescatado a personas que llevaban una semana sepultadas.

En declaraciones a Efe este lunes nada más llegar a Sevilla, Parejo ha dicho que se han encontrado una zona devastada, en la que comenzaron a trabajar muy tarde, porque por la pandemia se tuvo que aplazar el primer vuelo, no se permitía la escala en París con los perros, y tuvimos que pasar 24 horas en aislamiento al llegar a Beirut.

Son normas que se tuvieron que acatar, pero son unas horas valiosísimas a efecto vital, porque la lucha contra reloj por factores ajenos a nosotros se ve vulnerada en muchas ocasiones, pero aun así había posibilidades de que existiera una persona con vida o varias, ya que ha habido ocasiones en las que hemos localizado a personas vivas transcurrida una semana, ha señalado.

Durante el trabajo en Beirut, ha explicado que batieron las áreas asignadas con el ejército libanés y con defensa civil y trabajaron en las viviendas donde había posibilidades de que se encontraran personas sepultadas.

Con todo, durante el tiempo que han trabajado en la capital libanesa siempre han confiado en encontrar personas con vida: Es importante confirmar si existen o no personas con vida, que no son audibles ni visibles, pero están con vida, y en caso de que las hubiera y no se hubiesen encontrado habrían muerto por el trabajo de las excavadoras, por deshidratación o distintas causas.

Los bomberos andaluces que han viajado a Beirut son integrantes de la ONG Grupo de Especialistas en Rescate Canino en Catástrofes Método Arcón (GERCCMA).

El GERCCMA contactó con la embajada de España en Líbano para ofrecer al Gobierno libanés su colaboración en las labores de salvamento y, dada la magnitud de la catástrofe, se les solicitó su actuación, que se unió a otros equipos de España y de diversos países que han acudido al lugar de la catástrofe.

Desde 2009, esta ONG tiene una dilatada experiencia en el desarrollo de labores de rescate de personas con unidades caninas tras terremotos y otras catástrofes en países como Turquía, México, Haití, Chile, Pakistán, Taiwan y Colombia.