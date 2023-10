Bombas Gens recorre 50 años de fotografía de Timm Rautert para "incitar" a reflexionar sobre el "mal del mundo"

"Desde joven planteo preguntas que no puedo contestar, a las que los espectadores tienen que encontrar respuestas", apunta el autor

La exposición 'Timm Rautert y las vidas de la fotografía' llega a Bombas Gens Centre d'Art de València para ofrecer una "retrospectiva" sobre los más de 50 años de carrera del fotógrafo alemán, en los que, a caballo entre "el arte y el fotoperiodismo", ha tratado de "utilizar su cámara para llegar al meollo de las cosas" y "llamar la atención del espectador sobre las injusticias".

En definitiva, recorre cinco décadas de fotografías para "contextualizar" unas imágenes con las que Rautert ha buscado, según él mismo ha apuntado, "incitar a reflexionar sobre el mal del mundo con la posibilidad de poder abolirlo o acabar con él".

El artista ha asegurado que sus producciones siempre ha buscado responder a una pregunta: "¿Quién soy?". "Desde joven me planteo preguntas que yo mismo no puedo contestar, a las que vosotros, los espectadores, tenéis que encontrar respuestas, porque nosotros, los artistas, no somos importantes", ha declarado.

Así se ha manifestado Rautert este viernes durante la presentación de la muestra 'Timm Rautert y las vidas de la fotografía', en la que ha estado acompañado de los comisarios de la exposición, Thomas Seelig y Sandra Guimaraes.

La exposición, iniciada por Seelig en el Museum Folkwang de Essen (Alemania) pudo verse en esta institución entre marzo y mayo de 2021, y abrirá sus puertas en el centro de arte valenciano este viernes 27 de octubre con una versión "pensada especialmente para Bombas Gens", en la que también ha trabajado Alba Raja.

Dividida en tres salas, esta muestra se compone de retratos y autorretratos, collages, abstracciones, fotografías a televisiones en momentos históricos o reportajes fotográficos para la revista 'Zeit Magazine', e incluso un cuaderno con los ejercicios que su maestro, Otto Steinert, le encargaba durante sus años de estudiante.

"La fotografía subjetiva de Rautert representa el mundo de una forma objetiva", ha resaltado Seelig, quien ha asegurado que el artista "no solo narra con fotos sino que en sus trabajos analizaba la propia metodología fotográfica de sus propias obras". "Hay que tener tiempo para descubrir en sus imágenes todos los detalles", ha destacado. Como por ejemplo, al mismo Rautert "escondido" en sus propias creaciones.

IMÁGENES QUE "DIALOGAN ENTRE SÍ"

En la primera sala se ubican diversas fotografías que fueron publicadas en la década de los 70 como parte de dos reportajes en las ciudades de Nueva York (Estados Unidos) y Osaka (Japón). Frente a ellas, otras imágenes --realizadas en la década de 2010-- que comparten negativos con los trabajos anteriores.

Rautert utilizó "un procedimiento sándwich para ofrecer una segunda mirada" sobre los mismos negativos, ha explicado Seelig. En este sentido, el fotógrafo alemán ha remarcado que, en este caso, los negativos "se convirtieron en una especie de icono al no perder su fuerza e innovación a lo largo de los años". "He conseguido una especie de collage al utilizar un segundo negativos que estaba durmiendo durante todo este tiempo en la oscuridad", ha agregado.

"A través de un giro he conseguido agitar negativos que se han convertido en otra cosa, en una imagen muy diferente de la original", ha continuado, al tiempo que ha aseverado que este método ha otorgado a las nuevas fotografías "cierto nerviosismo, una vitalidad que entronca muy bien con los tiempos que vivimos ahora".

AÑOS DE ESTUDIANTE Y COLABORACIONES CON REVISTAS

En la sala contigua, las imágenes pegan un "salto atrás" para regresar de nuevo a los trabajos de un joven Rautert en su época como estudiante en los años 70, así como para mostrar su faceta más fotoperiodística a través de sus colaboraciones con la revista 'Zeit Magazine'.

Respecto a estos últimos trabajos, algunos de ellos se han "recuperado de su primera vida en las revistas" para darles una "interpretación más artística", en serie como 'Crazy Horse' o 'The Amish', ha puntualizado Seelig.

Precisamente, sobre 'Crazy Horse' --cuyas fotografías fueron adquiridas en 2006 por la Fundación José Luis Soler Vila (antes Colección Per Amor a l'Art)-- Rautert ha confesado que "hoy sería imposible realizar estos trabajos por el 'Me too'". Las imágenes muestran a mujeres desnudas del cabaret parisino de nombre homónimo en 1976.

"Me interesaba representar a estas personas en su trabajo encima del escenario, pero, como no fue posible hacer fotos mientras bailaban, las fotografié en sus descansos", ha remarcado el autor, quien ha apostillado que "unos 10 o 15 años después se enteró que el dueño del Crazy Horse falleció durante un descanso por un tiro. No se sabe si fue un suicidio o un asesinato".

"IDEA HIPOTÉTICA DEL FIN DEL MUNDO"

Finalmente, la tercera sala la ocupa numerosos retratos --a personas que representan los oficios de la sociedad alemana, a amigos, etc.-- y autorretratos. Además, una serie de imágenes plantea una "idea hipotética del fin del mundo" contada a través de tres voces protagonistas. La acompaña una mesa, que cambia en función de la ciudad donde se expone la muestra, con un libro en el que se puede leer esta historia.

Rautert ha sostenido que la muerte de uno de sus mejores amigos mientras intentaba salvar a su perro de ser ahogado significó un "punto de inflexión" en el que se dio cuenta que "la fotografía no podía cambiar el mundo". "Todo lo que siento, todo lo que pienso procede de la fotografía; pero, si a través de los textos y las fotografías no soy capaz de salvar el mundo, lo voy a destruir", ha expresado.

Así, ha precisado que, aunque la fotografía "no cambia el mundo, no lo mejora", "sí que cambia nuestra mirada sobre el mundo" y "nos permite observarnos en nuestra vida cotidiana".

COLABORACIÓN CON EL IVAM

Por otra parte, la cocomisaria de la muestra y exdirectora artística de Bombas Gens, Sandra Guimaraes, preguntada por los avances respecto a la búsqueda de "vías de colaboración" entre el centro privado y la Conselleria de Cultura, a través del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), ha asegurado "no tener respuestas en este momento" sobre este tema.

Se ha limitado a comentar que no está "dentro de estas cuestiones" y se ha mostrado "muy feliz" por poder "compartir este proyecto --'Timm Rautert y las vidas de la fotografía'-- con todos los valencianos" como cocomisaria de la muestra.