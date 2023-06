Bombas Gens lanza la publicación digital '¡Energía = Sí! ¡Calidad = No!', de Thomas Hirschhorn

Bombas Gens lanza la publicación digital '¡Energía = Sí! ¡Calidad = No!' (un taller crítico), un libro conceptualizado y diseñado por Thomas Hirschhorn que documenta las diferentes fases, metodología, proceso y desarrollo del taller crítico homónimo que el artista llevó a cabo en Bombas Gens del 27 de octubre al 21 de noviembre de 2021.

Esta publicación --concebida y diseñada por el mismo artista-- se aloja en la página web del centro de arte para poder ser compartida de forma gratuita con el objetivo de garantizar el acceso universal para todos.

Cuenta con material documental de las fases preparatorias, fieldworks y sesiones a través de las cuales tuvo lugar el taller, así como con textos de Thomas Hirschhorn y Sandra Guimarães, directora artística del centro de arte y comisaria del proyecto, junto con una amplia relación de testimonios de los participantes en el taller que describen sus experiencias dentro de la actividad, entre otros recursos.

El origen del taller crítico '¡Energía = Sí! ¡Calidad = No!' surge en 2020, con la llegada de Sandra Guimarães a Bombas Gens Centre d'Art como la nueva directora artística. Con una clara misión de seguir replanteándose el papel del museo como una institución crítica que se transforma al tiempo que desarrolla una comunidad de relaciones, decidió fijar un nuevo rumbo en el programa de Bombas Gens. Bajo el nombre de 'community engagement' (compromiso con la comunidad), esta nueva línea programática se instauró con la finalidad de implicar a las personas y comunidades locales a través de proyectos de arte específicos.

En relación a esta cuestión, Sandra Guimarães ha señalado: "Esta forma de entender el papel del museo reconoce la necesidad de que una institución artística sea plenamente responsable de su misión, la cual solo se cumplirá si la institución es profundamente inclusiva, capaz de promover intercambios y generar encuentros, así como de proporcionar una plataforma para el poder transformador del arte".

Bajo este paraguas, en 2021 Guimarães invitó al reconocido artista Thomas Hirschhorn para desarrollar por primera vez en España un proyecto de su serie 'Presence and Production' (obras de arte concretas que requieren de su presencia in situ durante un tiempo determinado, haciendo posible la producción a todos los niveles). Fue entonces cuando Hirschhorn propuso realizar '¡Energía = Sí! ¡Calidad = No!' (un taller crítico).

Tras visitar más de 50 organizaciones locales con fines sociales, culturales, educativos y vecinales a lo largo de tres Trabajos de campo (Fieldworks) e invitarlas a participar, Thomas Hirschhorn logró desarrollar su taller crítico con los residentes de Valencia. El taller se celebró del 27 de octubre al 21 de noviembre de 2021, de miércoles a domingo, con dos sesiones diarias de tres horas.

Durante el proyecto, considerado una obra de arte universal e inclusiva, cada participante tuvo ocasión de compartir de forma individual su propia obra y su aportación, junto con el artista, y su propio juicio en relación a su aportación y la de los demás, de acuerdo con los criterios de '¡Energía = Sí! ¡Calidad = No!'. De este modo, los participantes tenían que comprometerse a participar activamente, atreverse a crear algo, estar dispuestos a ser juzgados y confiar en su propio criterio.