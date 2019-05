Bolton acusa a Maduro de pedir a "matones extranjeros" que repriman al pueblo de Venezuela

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, ha acusado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de pedir a "matones extranjeros" que repriman al pueblo de Venezuela.

"El legítimo presidente interino Juan Guaidó pide ayuda humanitaria para aquellos que lo necesitan. Maduro pide a matones extranjeros que repriman al pueblo venezolano", ha indicado Bolton a través de su cuenta en la red social Twitter.

Maduro denunció este jueves que el intento del "golpe de Estado" fue dirigido por Bolton y pidió que se llevara a cabo una investigación.

Maduro is undermining the Constitution & territorial integrity of Venezuela by allowing foreign countries to arm ‘colectivos’ and repress innocent Venezuelans. The Venezuela military’s role in Venezuela’s transition to democracy is vital – it must protect the people of Venezuela. — John Bolton (@AmbJohnBolton) 2 de mayo de 2019

"Hoy han salido muchas informaciones. Desde el amanecer estaba el 'engañador' de Trump, Bolton, coordinando el golpe, llamando a Brasil, Colombia, Chile. Bolton coordinó el golpe de Estado preparado desde Estados Unidos", recalcó.

Bolton también afirmó que Cuba contaba con tropas en Venezuela y anunció una nueva tanda de sanciones contra el país.

El martes, el "presidente encargado" de Venezuela, Juan Guaidó, y un liberado Leopoldo López anunciaron el inicio de la 'Operación Libertad' asegurando que tenían el apoyo de "un grupo importante" de militares, entre ellos el jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

Bolton informó de que se incluirán cinco nombres relacionados en el aparato militar y de Inteligencia, así como la empresa estatal Aerogaviota, a la lista de sancionados.

Maduro’s reliance on repression against Venezuelans peacefully assembling is callous. The legitimate Interim President, Juan Guaido asks for humanitarian aid to help those in need. Maduro asks for foreign goons to suppress the people of Venezuela. pic.twitter.com/29pjmVXdZu — John Bolton (@AmbJohnBolton) 2 de mayo de 2019

Además, los viajes a la isla caribeña se limitarán exclusivamente a las visitas familiares, las remesas se restringirán a un máxima de mil dólares por persona cada tres meses, y se pondrá fin a las transacciones bancarias que usando un tercer país servían para mover el dinero de Cuba a Estados Unidos.

Al menos cuatro personas han muerto, otras 130 han resultado heridas y 205 han sido detenidas por los disturbios registrados en Venezuela desde el pasado martes, según el balance de víctimas proporcionado este jueves por varias ONG.