Bolivia.- Bolivia convoca al embajador uruguayo tras las críticas de Lacalle Pou sobre la actividad del narcotráfico

El Gobierno de Bolivia ha convocado al embajador uruguayo en el país, Fernando Marr Merello, en protesta por las declaraciones del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, que describía el territorio boliviano como uno de los epicentros del narcotráfico en Latinoamérica.

"Los dueños reales de la droga, a mí no me cabe la menor duda, no son uruguayos y están en otro lugar del mundo. Los grandes, los peces gordos, estarán en Colombia, Paraguay, Bolivia, en Europa", sostuvo el presidente uruguayo en una entrevista mantenida con Telenoche (Canal 4).

En respuesta, el Ministerio de Exteriores boliviano y su titular, Celinda Sosa, ha manifestado su "rechazo categórico" a estas declaraciones y convocado a Marr Merello, "a fin de solicitar la aclaración del Gobierno uruguayo".

"Asimismo, (el Ministerio) hace un llamado a unirse a la propuesta de Bolivia de regionalizar la lucha contra el narcotráfico", añade la nota oficial boliviana, publicada en su cuenta de la red social X, antes Twitter.