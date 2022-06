Bolaños:con Aznar volvería el PP vintage, los pantalones campana y el Bigotes

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha advertido este viernes de que si el expresidente del Gobierno José María Aznar volviera "de la mano de (Alberto Núñez) Feijóo", regresaría "el PP 'vintage', los pantalones de campana y el Bigotes".

Bolaños, que ha intervenido en un acto del PSOE en Málaga, ha resaltado que las elecciones andaluzas del 19J son "cruciales" porque se elige entre "dos modelos claramente distintos: uno socialista, que quiere reforzar lo público, y otro el de la derecha, el de la candidatura (Macarena) Olona-(Juanma Moreno) Bonilla, que quiere debilitar lo público".

Se ha dirigido al 40 por ciento de andaluces indecisos, que "son mayoritariamente progresistas", y les ha dicho que "en ellos está la decisión" sobre "si quieren mirar al futuro y no retroceder cincuenta años".

Ha recordado que el expresidente (José Luis) Rodríguez Zapatero "decía que no hay nada más difícil que ganar al PSOE de Andalucía" y "sabía bien de lo que hablaba", porque los socialistas gobiernan "más del 60 por ciento de los ayuntamientos andaluces y seis de las ocho diputaciones".

"Lo mejor que tiene Andalucía es lo que le han dado los gobiernos socialistas, las infraestructuras, el sistema sanitario o las universidades públicas", ha asegurado Bolaños, que ha criticado que el presidente de la Junta y candidato popular, Juanma Moreno Bonilla, tenga "mucha sonrisa, pero poca acción".

Para el también secretario para la Reforma Constitucional y Nuevos Derechos del PSOE, el "proyecto político más importante" de Moreno Bonilla es "el silencio con el que respondía en el debate, la nada".

Sobre Vox, ha señalado que no tiene programa electoral porque "no quieren que sepamos lo que dijeron en 2018, que iban a acabar con el PER y las peonadas, a suprimir los convenios colectivos para empeorar las condiciones de trabajo, que no creen en el sistema público sanitario, que les parece un lastre, y que no quieren que se revaloricen las pensiones y apuestan por planes privados de pensiones".

Ha resaltado que en los cuatro años de gobierno de Pedro Sánchez se ha aprobado la reforma laboral "que ha supuesto que la mitad de los contratos en España sean indefinidos", el ingreso mínimo vital, los ERTE o medidas contra la inflación.

Según Bolaños, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dice que es "inaceptable" que el Gobierno tome medidas contra la inflación, pero "lo inaceptable es que el PP no vote las medidas y que esté en contra de todo, de bajar la gasolina y de las ayudas a los transportistas".

Ha añadido que el presidente del Gobierno "va a Bruselas para conseguir 69.000 millones de euros de fondos europeos y para reducir la factura de la luz", mientras que Feijóo va "para hablar mal de España y hacerse fotos por los pasillos con quien se encuentra".

El ministro de la Presidencia cree que a Andalucía "le va bien" con gobiernos del PSOE porque con el Ejecutivo de Sánchez ha recibido "un 33 por ciento más de inversiones" que con el de Mariano Rajoy, es la comunidad autónoma de la UE con más fondos europeos asignados y en España la que más ha recibido, con 2.800 millones de euros.