Bolaños sostiene, sobre la amnistía, que el Gobierno trabaja para "curar heridas" y normalizar Cataluña

Dice que ahora, dos años después de los indultos, todo el mundo sabe que fue una decisión "útil" y que ayudó a la convivencia

El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática en funciones, Félix Bolaños, ha afirmado, al ser cuestionado sobre una posible amnistía, que el Gobierno trabaja por "curar heridas" y por normalizar la situación institucional y social en Cataluña.

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios antes de visitar una exposición sobre Salvador Allende en el Museo de Antropología. "En eso estamos, en convivencia, en ley, en Constitución, en curar heridas", ha señalado sin aportar más detalles sobre la amnistía que ha reclamado el expresidente catalán Carles Puigdemont para apoyar la investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez.

En este sentido, Bolaños también ha celebrado la decisión del Tribunal Supremo de rechazar los recursos de Ciudadanos y Vox a los indultos al ex presidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart y al ex secretario general de Junts y ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez.

Así, ha subrayado que aunque en 2021 mucha gente no lo entendía, se trató de una decisión valiente y ahora, dos años después, "todo el mundo sabe que fue una decisión útil, que sirvió para la convivencia y para ir curando heridas en Cataluña", ha defendido.

Aunque Bolaños ha sido cuestionado de nuevo sobre la amnistía y sobre si esta medida iría en la línea de la convivencia, Bolaños se ha limitado a responder que el PSOE está donde ha estado siempre, apostando por la convivencia, el reencuentro y el cumplimiento de la ley y la Constitución. "Y por supuesto por ir curando definitivamente aquellas las heridas de aquella fractura que se provocó en Cataluña en 2017", ha reiterado.

RESTA IMPORTANCIA ENCUESTAS

Finalmente, ha restado importancia a la encuesta publicada esta semana que sostiene que el 70% de los ciudadanos está en contra de la amnistía, y que el 59% de los votantes socialistas también la rechaza. Bolaños ha puesto en duda que las encuestas se parezcan realmente a lo que opina y vota la gente. "Podría ser hasta divertido hablar de encuestas", ha ironizado.

Además ha asegurado que los socialistas gobiernan siguiendo el interés general, "para todos" y para que se cuide la convivencia, ha asegurado. El objetivo del Gobierno es, según ha indicado, que puedan vivir "en paz y en libertad" personas que piensan diferente y que "se vayan recuperando los lazos y afectos que tanto sufrieron en 2017" y hacerlo "por supuesto" dentro de la ley y la Constitución, ha rematado.