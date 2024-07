El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha considerado "absurdo", ridículo" y "cruel" la petición de Vox para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca en el juzgado por el caso de su mujer, Begoña Gómez, y ha tildado esa solicitud de "persecución política".



"Esto es una persecución política contra el presidente del Gobierno por serlo de un gobierno progresista que hace avanzar a nuestro país y que hace avanzar en los derechos de los ciudadanos", ha apostillado Bolaños.



A su juicio, que Vox pida que Sánchez declare "deja muy a las claras cuál es su objetivo, que es el presidente del Gobierno", porque "desde el punto de vista procesal, esa petición es absurda, es ridícula, como tantas cosas que estamos viendo", y "creo que lo que sí pone claramente sobre la mesa es que se trata de una persecución contra el presidente y contra sus personas más cercanas".



Sobre la decisión de este viernes de Begoña Gómez de acogerse a su derecho a no declarar, Bolaños ha insistido en que de nuevo se ha vivido hoy "un capítulo más en la persecución cruel, terrible que están sufriendo el presidente del Gobierno y su familia".



Una persecución que "no tiene ningún límite" y que, según el titular de Justicia, se inició hace diez años cuando Pedro Sánchez consiguió el liderazgo del Partido Socialista, pero que "se ha acusado más en los últimos seis años".





Borja Sémper: "no dar explicaciones alienta las sospechas"

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha advertido de que "no dar explicaciones alienta las sospechas", después de que la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, se acogiese a su derecho a no declarar ante el juez Juan Carlos Peinado.



El dirigente popular ha opinado que Begoña Gómez se "equivoca profundamente no dando explicaciones ante un juez", pero ha incidido en que quien tiene que aclararlo es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus socios de investidura.



"Quien nada teme, tampoco teme responder a las preguntas de un juez. Quien nada teme, nada teme a la hora de responder ante las preguntas de la oposición y ante las preguntas de los españoles", ha señalado en referencia a la comparecencia de Begoña Gómez.



El portavoz popular ha advertido de que "utilizar el Congreso para desviar la atención, culpar a prensa, culpar a periodistas, culpar a jueces, culpar a la oposición y protegerse para no tener que dar explicaciones, lo único que alienta son las sospechas".



Tras criticar que el presidente no aclare las "graves acusaciones de corrupción" y que sus socios de investidura callen ante este "espectáculo bochornoso", ha pedido respuestas "no a Begoña Gómez, que las debería dar ante el juez, sino a Pedro Sánchez", ha apuntado.



A la pregunta de si van a acelerar los plazos para que comparezca Sánchez en el Senado, Sémper ha comentado que quieren tener "toda la información posible para que cuando comparezca el presidente del Gobierno dé las explicaciones exigidas y necesarias".



"El presidente del Gobierno debe de comparecer ante los españoles de una manera natural y, si no lo hace, le puedo asegurar que comparecerá en el Senado. Pero tranquilidad, no va a ser hoy ni va a ser mañana, pero va a comparecer", ha apostillado.