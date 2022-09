Bolaños recalca que la renovación del CGPJ depende del PP no del comisario UE

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha pedido hoy que "nadie se engañe" ni "nadie engañe", porque la renovación del poder judicial no depende del comisario de Justicia de la Unión Europea (UE), Didier Reynders, sino exclusivamente del PP, que debe abandonar su "secuestro".

Reynders visita España desde este miércoles para tratar de resolver el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se acerca a los cuatro años en funciones sin que se atisbe acercamiento entre PP y PSOE para su renovación.

Preguntado en el Congreso sobre la capacidad mediadora de Reynders, el titular de Presidencia ha recalcado que la relación del Gobierno con la Comisión Europea es "magnífica" y ha manifestado "todo el respeto" para las reuniones tanto privadas como públicas del comisario de Justicia.

Y, aunque ha mostrado su voluntad de escucharle y mantener la interlocución con él, ha subrayado que la renovación del CGPJ no depende de la visita institucional del comisario, sino de que el PP "deje atrás cuatro años de vergüenza desprestigiando al poder judicial y al país fuera de nuestras fronteras".

Ha pedido así al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, que abandone el "secuestro" del poder judicial, que sea consciente del "daño" que está haciendo al prestigio de sus órganos de gobierno y a España y cumpla "cuanto antes" la ley y la Constitución.

"No hay más tiempo que perder, lo tiene que hacer ya", ha recalcado el ministro de Presidencia, que ha insistido en que "no hay otro responsable de este bloqueo que el PP", que "no puede mantener ni un minuto más el secuestro del poder judicial".

Según Bolaños, "ahí está la solución para el bloqueo del Consejo, está en la espalda del PP, que lleva cuatro años con docenas de excusas de lo más variadas y variopintas para no renovar el poder judicial".

Por su parte, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha dicho a los periodistas que lo que importa es que el PSOE "escuche" la necesidad de reformar las leyes para que los jueces elijan a los jueces.

Mientras Bolaños se mantiene a la espera de lo que le pueda trasladar el comisario europeo mañana, en el entorno del Gobierno se señala la preocupación que existe en la Unión Europa ante el bloqueo en el poder judicial y que insisten que hay que renovar cuanto antes.

No obstante, frente al modelo vigente, el Ejecutivo apunta que no debería ser el problema ya que se trata de un procedimiento que está vigente desde hace 35 años y que se pactó entre el PSOE y el PP.

Moncloa reitera que el modelo para renovar el CGPJ no debería ser "corporativo" ni "gremial" sino uno democrático dado que es un poder del Estado y debe pasar por las Cortes Generales.