Bolaños pide que vocales del CGPJ trabajen sin injerencias en renovar el TC

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha pedido que los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reunidos este miércoles trabajen con "sosiego" y "serenidad" y sin que haya injerencias para "cuanto antes cumplir la ley y nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional".

"No me puedo imaginar el escenario en el que el Consejo General del Poder Judicial, que debe velar por el cumplimiento de la ley, no lo haga", ha sostenido Bolaños desde los pasillos del Senado, en los que ha pedido "tranquilidad".

Pese a las preguntas de los periodistas, el ministro de Presidencia no se ha referido sin embargo a la eventual dimisión del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, si persiste el bloqueo en la renovación de este órgano, que se extiende ya durante cuatro años, ni acerca de si ha habido contactos con el Partido Popular.

Este miércoles los vocales del CGPJ que negocian los nombramientos de dos magistrados del Constitucional se reúnen este miércoles por tercera vez sin expectativas de alcanzar el acuerdo que ha pedido Lesmes, que mantiene abierta su posible su renuncia.

Si los vocales no logran este miércoles el acuerdo, el Pleno volvería a reunirse, también en sesión extraordinaria, el jueves 13 de octubre para que los miembros de la comisión negociadora den cuenta de las gestiones realizadas, con la duda de si Lesmes lo presidirá o no.