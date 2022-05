Bolaños pide a Cs que deje de derechizarse en campaña y ejerza el centro

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha pedido a Cs que "deje de derechizarse" en las campañas electorales y ejerzan como el partido útil y de centro que dicen ser "todos los días y a todas las horas", advirtiendo a Inés Arrimadas que en el espacio de la extrema derecha o la derecha extrema, no hay hueco para ellos.

Bolaños, en la sesión de control al Gobierno, ha replicado de esta manera a la líder naranja, que ha vuelto a cargar contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por sus pactos con los partidos independentistas y nacionalistas.

"Mantenerse en el poder así no tiene mérito, solo demuestra no tener principios. Sus socios no dan estabilidad a España, dan estabilidad a las cuatro patas de sus sillones", ha subrayado Arrimadas al recalcar que las familias están sufriendo "pésimos datos económicos y sociales" y que instituciones como la Fiscalía, el CNI o la Abogacía del Estado están "más débiles que nunca por sus ataques y los de sus socios".

Bolaños ha contraatacado recordando que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acaba de señalar que España es un motor de la economía europea aparte de apuntar que ha sido el país que más ha crecido en el cuarto trimestre de 2021 o que cuenta con más de 20 millones de trabajadores: "nunca jamás ha habido en la serie histórica tantos millones de ocupados", ha dicho.

"La economía tiene un crecimiento sólido y robusto y les duela o no les duela lo va a seguir teniendo", ha afirmado Bolaños al emplazarles a que sean una fuerza útil como han sido en algunas votaciones en el Congreso.

Ahí tendrán la mano tendida del Gobierno para hablar de lo que interesa a los ciudadanos, "de las cosas del comer", pero no de cuestiones que no interesan a nadie, ha dicho Bolaños.

También, respondiendo a Arrimadas, Bolaños ha señalado que cuando habla de apuñalar por la espalda "se referirá a los gobiernos del PP que les sacan a patadas de los gobiernos que tenían en coalición".

Arrimadas ha focalizado sus ataques en acusar al Gobierno de traspasar "todas las líneas éticas y morales" como jamás se ha hecho en este país y ha asegurado que no les van a callar y que no van a cambiar "al sanchismo por un nuevo pacto del Majestic".