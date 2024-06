Bolaños ve al PP "obsesionado" con Tezanos cuando "el CIS no tiene la culpa de que Feijóo no gobierne"

El PP insiste en que fallar "sistemáticamente" a favor del PSOE en sus encuestas no es un error, sino "malversación de fondos públicos"

El ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, considera que el PP está "obsesionado" con el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, cuando a su juicio el CIS "no tiene la culpa de todo", y tampoco del hecho de que fallaran las "encuestas de la lechera" que se creyó el PP en 2023 y que Alberto Núñez Feijóo no sea presidente del Gobierno.

Así ha respondido en el Congreso a una pregunta del portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, quien ha vuelto a achacar a Tezanos malversación de fondos públicos porque los errores de las encuestas del CIS siempre favorecen al PSOE.

"Desde que fue nombrado presidente del CIS ha habido 17 elecciones en España y Tezanos, de forma sistemática, ha sobreestimado el resultado del Partido Socialista y sus socios en todas, y ha subestimado al PP en todas. ¿Eso es un error? No, es malversación de fondos públicos".

A su juicio, estas encuestas confirman que Tezanos "utilizó sistemáticamente los recursos públicos del CIS para favorecer los intereses de Pedro Sánchez y del Partido Socialista", e incluso usó fondos públicos "para pagar encuestas sobre cuestiones personales del presidente y de su mujer", en referencia al sondeo flash realizado cuando Sánchez se dio cinco días de reflexión.

CARGAR LAS CULPAS EN TEZANOS ES ALGO TERAPÉUTICO

Pero el ministro ha replicado que el presidente del CIS "no tiene la culpa de todo lo que le achacan" y ha señalado que hay una "figura terapéutica" que explica la actitud del PP, y es que, tras la frustración" de no llegar al Gobierno en las elecciones del 23 de julio, los 'populares' buscaron a una persona que sea "el responsable de todos los males" y han elegido a Tezanos.

"Tezanos no fue quien dijo que la gaviota iba a volar tan alto, no tuvo la culpa de que hoy Feijóo no sea presidente, ni es responsable de las decenas de encuestas que decían que el PP iba a tener mayoría absoluta", ha añadido.

En su opinión, el problema del PP es que "hacen las encuestas de la lechera y creen que con esas encuestas van a llegar al gobierno de España y luego no llegan". "Y les voy a dar simplemente una clave, y no es sociológica: Igual no llegan al gobierno proque van de la mano de la ultraderecha", ha apostillado.