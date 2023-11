Bolaños ve un fracaso estrepitoso el intento del PP de debatir sobre la amnistía en Europa

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha manifestado este viernes que PP y Vox han cosechado un "fracaso estrepitoso" al intentar llevar a Europa el debate sobre la ley de amnistía.

"Europa sabe perfectamente cuál es la situación en España, sabe la fortaleza y la solidez de nuestras instituciones democráticas y del Estado de derecho", ha señalado el ministro en declaraciones a los medios antes de asistir a un desayuno informativo de Fórum Europa celebrado en el Real Casino Gran Círculo de Madrid.

A preguntas de los periodistas, Bolaños se ha referido al debate impulsado por PP y Vox en la Eurocámara sobre el borrador de la norma que ha permitido a Pedro Sánchez lograr la Presidencia del Gobierno.

El ministro ha subrayado que, de hecho, "el llamamiento más claro" que hizo el comisario europeo de Justicia, Didier Reynder, fue a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

"El Partido Popular tiene muy poca credibilidad para hablar de Estado de derecho en Europa cuando en Europa saben perfectamente que llevan cinco años incumpliendo la Constitución por no renovarlo", ha defendido el ministro.

Ha asegurado sentir "un poco de pudor" al recordar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "el ministro de Justicia no dicta sentencias y el ministro de Relaciones con las Cortes no aprueba leyes". "Me da un poco de pudor pero tengo que hacerlo porque le escucho y, en fin, lo hago con bastante perplejidad", ha dicho.

Bolaños ha avanzado que el próximo miércoles se reunirá con el comisario europeo de Justicia en Bruselas, y el jueves con la vicepresidenta de la Comisión Europea para Valores y Transparencia, Vera Jourová. EFE

