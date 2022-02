Bolaños eligió pactar la reforma laboral con Ciudadanos antes que reunirse con Yolanda Díaz y ERC

La reforma laboral fue aprobada el pasado jueves por tan solo un voto de diferencia gracias al 'sí' de Alberto Casero, un diputado del PP que votó de manera telemática. Y es que los socios habituales del gobierno de coalición, ERC, PNV y Bildu, que apoyaron a Sánchez en la investidura, se mantuvieron en su 'no' a la reforma negociada entre la patronal, los sindicatos y el Gobierno.

Moncloa aseguró que el acuerdo alcanzado no sería modificado en su llevada al Congreso, lo que no gustó a sus socios. Yolanda Díaz, principal impulsora de la reforma, defendió hasta el último momento su intención de pactar con ERC, e incluso viajó a Barcelona para intentar cerrar un acuerdo, sin éxito. Los de Gabriel Rufián aseguran que la negociación estaba encallada desde el primer momento, mientras que desde Podemos defienden que no obtuvieron respuesta de lo que son sus socios habituales.

Después de la aprobación de la reforma, se ha podido saber como transcurrieron las últimas horas de negociación, con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, como pieza clave. El miércoles por la tarde, 24 horas antes de la votación, Rufián se puso en contacto con Bolaños para referirse a una reunión de ambos junto a Yolanda Díaz, en el Ministerio de Trabajo. Bolaños se enteró de la cita en ese mismo momento y decidió, junto al portavoz de ERC, que no iba a llevarse a cabo. La prioridad del ministro, teniendo en cuenta que no podía contar con Bildu ni ERC, fue mirar a otras formaciones que sí estaban dispuestas a dar su sí, como Ciudadanos, el PDeCat y UPN.

Ciudadanos ya había anunciado su respaldo a la nueva norma en la jornada del miércoles, pero denunciaba públicamente que el Gobierno no se había puesto en contacto con ellos para ratificar su apoyo. Finalmente, Díaz se puso en contacto con el portavoz de Cs, Edmundo Bal, y durante la sesión del Congreso del jueves, la ministra agradeció el apoyo del partido de Arrimadas.

En la tarde del miércoles tuvieron lugar más conversaciones. Bal estuvo en contacto con Bolaños y con el portavoz del PSOE, Héctor Gómez, y finalmente el ministro llamó a la líder de Cs. Un movimiento clave para que Arrimadas hablase con el presidente de UPN, Javier Esparza, antes de que estos anunciaran su apoyo, aunque finalmente los dos diputados votaran en contra de lo que había dicho su partido.

El PP solicita el acta del Pleno de la reforma laboral

Por otra parte, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, y el diputado parlamentario, Alberto Casero, han solicitado al secretario general del Congreso, Carlos Gutiérrez Vicén, el acta del Pleno del pasado jueves de la polémica votación sobre la convalidación del decreto ley de la reforma laboral. El motivo de esta petición es que el PP considera "totalmente falso" que la Mesa del Congreso se convocase y se reuniera para analizar el caso del voto telemático del diputado Alberto Casero.

El Pleno del Congreso ratificó el decreto ley gracias a que el diputado del PP por Cáceres Alberto Casero votó a favor de la convalidación. La norma salió adelante por 175 votos frente a 174. Sin embargo, Casero sostiene que él votó que no, pero el sistema de votación telemática del Congreso contabilizó su voto como un sí.

Además, este viernes, el Partido Popular pidió a la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, que no publique la polémica votación de la convalidación del decreto ley de la reforma laboral y que tampoco emita la resolución por la que se ordena la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de ese resultado, que permite que la reforma continúe en vigor.

El PP adjuntó en su carta a Batet la que le remitió también Casero, quien corroboró por escrito la versión que trasladó este jueves la dirección de su partido a la presidenta del Congreso en la reunión que mantuvieron tras la polémica votación. Por ello, la formación popular niega validez a la votación, sostiene, como argumenta Casero en otro escrito a Batet, que "no expresa la voluntad popular", y pide a la presidenta que no proclame oficialmente el resultado con su publicación ni ordene su traslado al BOE.