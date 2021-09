Bolaños dice que Presupuestos están "en la recta final" pero Díaz no lo ve

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado que la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2022 "van muy bien" y están "en la recta final", toda vez que la vicepresidenta segunda y líder de Unidas Podemos Yolanda Díaz no lo ve y ha insistido en que no hay avances.

Podemos ha avisado en las últimas horas de que no cerrarán un acuerdo con su socio de Gobierno si no se cumplen los acuerdos firmados el año pasado como la regulación del alquiler y la ministra de Trabajo ha vuelto a reiterar este miércoles que no hay acuerdo y ha pedido "tranquilidad".

"Va a haber presupuestos y estamos negociando. Es evidente que no hay acuerdo pero estamos trabajando...para que sean justos", ha puntualizado Díaz en los pasillos del Congreso minutos después de que Bolaños señalara que las negociaciones "van bien".

La ministra, sin embargo, ha reiterado la necesidad de que se incluya en las cuentas del próximo año un tipo mínimo del 15 % en el Impuesto de Sociedades porque no se entendería que "pague más una peluquería" que una gran empresa y ha recordado que desde agosto Podemos remitió un documento de trabajo a los socialistas, "con propuestas serias y con el ánimo de mejorar la vida de la gente".

Por su parte, también en el Congreso, Bolaños se ha mostrado confiado en que los presupuestos tengan apoyos suficientes, aunque todavía no se ha desvelado el día en que el anteproyecto de Ley sea aprobado por el Consejo de Ministros ya que mientras la parte socialista del Ejecutivo preveía el martes 5 de octubre, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dijo ayer que los acuerdos "se cuecen a fuego lento".

El ministro de la Presidencia continuó ayer sus contactos con el Partido Regionalista Cántabro y con el BNG para recabar apoyos.

El diputado del PRC, José María Mazón, comunicó a Bolaños su disposición a apoyar los presupuestos siempre que el Gobierno cumpla "escrupulosamente" los compromisos con Cantabria firmados con el PSOE en 2019, como la licitación del tramo Renedo-Guarnizo del proyecto de duplicación de vía entre Santander y Torrelavega o la adjudicación definitiva del trayecto Palencia Norte-Amusco del Tren de Alta Velocidad.

Algunos partidos políticos inmersos también en la negociación presupuestaria han señalado a EFE que el Ejecutivo contemplará importantes recursos dirigidos a los ayuntamientos y que las cuentas favorecerán a las administraciones locales.