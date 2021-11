Bolaños dice que la ley de amnistía no cambiará el régimen penal de 2002

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha aclarado este jueves que la Ley de Amnistía continúa vigente y que no cambiará el régimen penal de 2002, sino que su propósito es reafirmar la norma para adecuarla a los tratados internacionales.

Así lo ha asegurado en una entrevista en Onda Cero después de que los socios del Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, presentaran este miércoles una enmienda a la Ley de Memoria Democrática que se tramita en el Congreso para, supuestamente, tratar de abrir una vía que permita investigar y juzgar los crímenes del franquismo.

Tras subrayar que lo que pretenden es "poner en valor" tanto la Ley de Amnistía como los tratados internacionales, el ministro ha precisado que la situación jurídica de España cuando entre en vigor esta ley "será la misma que ya tenemos desde 2002", año en este país ratificó el estatuto de Roma y lo incorporó al Código Penal.

"La legislación no puede tocar la legislación penal, es una ley ordinaria, de tal manera que el régimen legal en España es el mismo desde 2002. Nosotros ahora no tocamos nada y cuando entre en vigor no cambiará", ha enfatizado.

Por otra parte, ha destacado que hoy el Tribunal Constitucional "recupera la normalidad institucional" con la toma de posesión de los nuevos magistrados y supera así una "situación de anomalía" que existía en este órgano, toda vez que continuaban los anteriores en sus cargos con los mandatos caducados.

Ha recordado que los nuevos magistrados cuentan con el aval del 70 por ciento de los diputados del Congreso, y al ser preguntado sobre la polémica suscitada por el perfil de los candidatos, ha afirmado que lo que han hecho es negociar y que "ójala" hubiera más acuerdos con el apoyo que ha tenido este.

Sobre el cambio de nombre del Valle de los Caídos por el de Cuelgamuros, el ministro ha dicho que "es más neutral, más ecléctico" y que lo que pretenden es "resignificar el valle, que deje de ser un homenaje a la dictadura".

"Queremos que sea un lugar de memoria, que sea un espacio donde todas las personas puedan ir allí, se reconozcan y vean lo que fue la dictadura y cuáles fueron los pasos que se dieron para llegar a una democracia", ha señalado.