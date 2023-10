Bolaños dice que el diálogo no garantiza que haya acuerdos, pero es factor de estabilidad

El ministro de Presidencia en funciones, Félix Bolaños, ha resaltado este miércoles, al resumir la coyuntura política, que "el diálogo no es garantía de nada, no es garantía de que vaya a salir bien", pero supone en sí "un factor de estabilidad" para la economía y para la sociedad.

Con esa referencia a las negociaciones de cara a la investidura de Pedro Sánchez entre el PSOE y otros partidos, en especial Junts, Bolaños se ha dirigido a los participantes en la cuarta edición de un congreso iberoamericano de tendencias en márketing, comunicación y asuntos públicos, organizado por Atrevia en el Caixafórum de Madrid.

A los más de mil asistentes, muchos de ellos provenientes de países iberoamericanos, Bolaños les ha expuesto que España vive "un momento dulce" en lo económico y en lo social, tras citar cifras macroeconómicas y dar explicaciones también sobre la situación política.

Así, ha subrayado el crecimiento de la economía española, cuatro veces mayor que el de la media europea, y la previsión de que registre el mayor alza de entre los países avanzados del mundo para 2023, así como la mejora en el empleo, gracias a la última reforma laboral.

"Vamos a ser el primer país europeo que consiga que el 50 % de su energía se genere a través de energías renovables", ha enfatizado Bolaños, antes de indicar que uno de cada seis proyectos de renovables en el mundo son en España o están impulsados por empresas españolas.

En su resumen del "momento dulce" económico y social ha añadido que varias multinacionales han elegido España para sus centros de inteligencia artificial y gestión de datos y también que será uno de los países anfitriones del mundial de fútbol de 2030.

A continuación, ha contrastado esos buenos datos sobre España a nivel internacional con lo que reflejan los medios de comunicación nacionales, una discordancia que, entiende Bolaños, no es exclusiva de España.

Un "ruido habitual" que, cree, tapa las buenas noticias sobre España, generalmente porque, ha conjeturado, la confrontación genera más información que los consensos, ya que, "siempre es más noticia algo en negativo que algo en positivo".

Tras exponer que hay "personas y medios que se sienten cómodos en la polarización", ha añadido que las sociedades complejas requieren del diálogo.

"Ese diálogo construye estabilidad allí donde ha habido unas condiciones de inestabilidad que han hecho que miles de empresas salgan; por tanto, ese diálogo además de un factor de estabilidad es también un elemento que nos hace mirar el futuro con optimismo, con confianza", ha señalado el ministro.

Y ha agregado que el diálogo "no es garantía de nada, no es garantía de que vaya a salir bien, pero es garantía de que nos entendemos entre diferentes, de que solucionamos los problemas sentados en una mesa y no de espaldas cada uno actuando por su cuenta", puesto que es "una forma de entender la vida y una forma de entender la política y las sociedades".

"Apostamos por el diálogo para que se cumplan las normas, para que se consensúen grandes acuerdos y para no solo gestionar la pluralidad de las sociedades sino sobre todo estar orgullosos de ser diferentes, pensar diferente y tener miradas distintas al mundo y a nuestro país", ha apuntado.

"Y sobre todo, el diálogo como antídoto para las los discursos de odio y los discursos de enfrentamiento", ha concluido.