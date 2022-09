Bolaños dice que Comisión Europea está preocupadísima con el bloqueo judcial

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha afirmado este lunes que en la Comisión Europea están "preocupadísimos" con el bloqueo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por lo que ha instado al PP a que se deje de excusas y de líneas rojas y cumpla con la Constitución.

"Insto de nuevo al PP a que cuanto antes retire las posiciones obstruccionistas" para que cuanto antes se pueda renovar el Poder Judicial y se cumpla la ley y la Constitución después de casi cuatro años de un bloqueo "incomprensible y antidemocrático", dijo Bolaños en declaraciones a los medios.

Preguntado por las declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien ha dicho que no ve acertado que se llame "insolvente" al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, el ministro ha respondido que mientras su partido hace propuestas para proteger a las personas de la inflación y de los precios energéticos, la oposición "no cumple con los ciudadanos".

"Tenemos una oposición que no cumple con los ciudadanos, no hace ninguna propuesta rigurosa ni con criterio, y no cumple con la Unión Europea ni con sus socios del Partido Popular europeo", ha dicho.