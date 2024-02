Bolaños critica el "doble rasero" del PP y cree que si gobernase defendería la amnistía

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha criticado este viernes el doble rasero del PP respecto a la cuestión catalana y ha considerado que si Junts los hubiese apoyado a ellos para gobernar, ahora los populares estarían aprobando la amnistía.

Ese doble rasero en materia de justicia empieza a ser insultante, ha sostenido Bolaños en una visita a Viveiro (Lugo) después de afirmar Alberto Núñez Feijóo que el Gobierno va dejar en ridículo a toda la Fiscalía" con tal de aprobar la amnistía.

Ha cargado el ministro contra el doble rasero del PP, partido del que ha dicho que ahora critica algo que sí respaldarían si ellos estuviesen gobernando y, por ello, ha reclamado conocer qué ofreció Alberto Núñez Feijóo a los políticos catalanes después de las elecciones del 23 de julio.

Quizá si el señor Feijóo respondiera a esta pregunta sería más fácil entender todo, ha expuesto el titular de Justicia.

Ha pedido así a los dirigentes del PP que respeten las decisiones de quienes no piensan como ellos porque no comprende que les parezca lo más normal reunirse con 50 fiscales para criticar y conspirar contra el gobierno y, sin embargo, no le parezca bien que la Fiscalía con normalidad democrática tome decisiones.

A su juicio, el PP se dedica a faltar al respeto a la Fiscalía pese a que el Estado de derecho funciona, por lo que Bolaños le ha emplazado a dejar de perseguir a todos los que no tengan el mismo criterio que ellos. EFE

