Bolaños: "Cada catástrofe que anuncia Feijóo es un éxito para España"

El miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE y ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha afirmado este jueves en Pamplona que cada "catástrofe" que anuncia el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es "un éxito para España".

Feijóo "lo que intenta es pintar una España negra, catastrófica, con el desastre a la vuelta de la esquina", pero los vaticinios del dirigente popular nunca se cumplen, ha asegurado Bolaños, quien ha recordado las manifestaciones que ha hecho el presidente del PP sobre la evolución de la economía española o el precio del gas.

En el acto de presentación de candidaturas del PSN-PSOE de Pamplona y comarca, el ministro ha animado a los socialistas navarros a "decir muy claro que hay dos modelos de hacer las cosas" y "de salir de las crisis, de trabajar por nuestro país".

Hay un modelo, el socialista, que significa "cuidar a las personas, proteger a quien tenga más dificultades", ha declarado Bolaños en un acto que ha contado con la presencia de cargos públicos, concejales y parlamentarios socialistas, así como de consejeros del Gobierno de Navarra.

Y hay otro modelo, el de la derecha, ha dicho, que es "insolidario". En este sentido, ha recordado que, "cuando tuvieron que salir de una crisis financiera hace una década, lo que hicieron fue una reforma laboral" que resultó ser "agresiva con los trabajadores y trabajadoras".

Ese modelo de la derecha, ha añadido, también incluyó "una amnistía fiscal a quienes se habían llevado el dinero fuera de España" y medidas que provocaron "despidos masivos".

"No tienen talante ni talento, y por eso no dialogan y no llegan a acuerdos con nadie", ha indicado Bolaños, quien ha destacado que los populares viven "encerrados en su política de pensar que únicamente lo suyo es lo que vale y todos los días buscando el conflicto, el enfrentamiento, la diferencia entre ciudadanos".

Con relación a Navarra, ha aseverado que en esta comunidad el PP es "la casa común de los tránsfugas", en referencia a Sergio Sayas y Carlos García Adanero, este último candidato popular a la alcaldía de Pamplona. No obstante, ha matizado que esto lo pone "mucho más sencillo para que tengamos una alcaldesa socialista en Pamplona -ha dicho-", porque "nadie vota a tránsfugas, nadie vota a traidores". EFE

