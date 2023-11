Bolaños augura un mandato intenso pero promete diálogo para buscar la convivencia con "respeto al Estado de Derecho"

Avisa además de que "renovar el CGPJ no es una opción es una obligación"

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha tomado posesión este martes como ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes augurando que habrá "debates intensos" pero prometiendo dialogar con todos para buscar la convivencia con "respeto al Estado de Derecho".

"Seguro que tendremos debates intensos pero los tendremos con unas instituciones buenas, con un Estado, social y democrático de Derecho fuerte y con un Gobierno serio", ha dicho en sus primeras palabras como ministro de Justicia.

Bolaños ha pedido "un debate que busque la convivencia, donde impere el patriotismo, no el partidismo; la moderación, no la exageración; y las verdades, no las falsedades".

A su juicio, tenemos "una oportunidad de reforzar la convivencia" con "respeto al Estado de Derecho, a la separación de poderes, a la Constitución y la ley" y para conseguirlo ha asegurado que hablará con todos.

Por otro lado, ha advertido de que "renovar el Consejo General del Poder Judicial no es un opción es una obligación" por mandato constitucional, ya que el órgano de gobierno de los jueces está a punto de doblar mandato caducado.

Así se ha pronunciado este martes al asumir la cartera de Justicia de manos de Pilar Llop, y antes la presencia de otros minsitros como Fernando Grande-Marlaska y José Manuel Albares, en un acto que ha tenido lugar en el Palacio de Parcent, en la madrileña calle de San Bernardo.

Bolaños se convierte de esta forma en 'superministro', aunque se trata de una cartera de la que no es del todo ajeno porque durante la pasada legislatura estuvo al frente de las principales negociaciones que afectan a Justicia, como la última tentativa de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la consumada renovación parcial del Tribunal Constitucional (TC) y la ley de amnistía.

En este sentido, llevará uno de los cargos con más peso del Ejecutivo, hasta el punto de que sus competencias son las propias de un vicepresidente político por la acumulación de poder y el rango de las mismas, aunque formalmente no tenga ese puesto.

