Bolaños anuncia un acuerdo con Vilagrà para una metodología para el funcionamiento de la mesa de diálogo

El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha señalado este miércoles que ha alcanzado un acuerdo con la Generalitat para crear una metodología para el funcionamiento de la mesa de diálogo. También ha señalado que el objetivo es que se produzca una reunión entre el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez y el del gobierno catalán, Pere Aragonès, aunque aún deben fijar la fecha.

En una rueda de prensa en Moncloa, tras reunirse durante dos horas con la consejera de Presidencia del Govern de la Generalitat, Laura Vilagrà, Bolaños ha explicado que ambas partes han empezado a trabajar en un "acuerdo marco" que recogerá los principios y la metodología de la mesa de diálogo.

Así, ha indicado que este acuerdo se va a trabajar en las próximas semanas y servirá como guía para abordar el diálogo entre las dos administraciones en los próximos "meses y años".

Al ser cuestionado sobre si establecer unas pautas para el funcionamiento de la mesa supone una vuelta al inicio, dado que esta ya se ha reunido en dos ocasiones --una con Quim Torra como presidente de la Generalitat y la última ya con Aragonès--, el ministro se ha limitado a afirmar que tan importante como el contenido de las reuniones es la metodología con la que se llevan a cabo.

Sobre la próxima reunión entre Sánchez y Aragonès, Bolaños ha indicado que se producirá tan pronto como las agendas de ambos lo permitan y ha recordado que la del presidente del Gobierno es muy intensa en las próximas semanas. Sin embargo, Laura Vilagrá ha concretado que espera que esta se produzca en el mes de julio, antes de que acabe el curso político.

DISCREPANCIAS PATENTES

Por otro lado, Bolaños también ha admitido que en el encuentro con la consejera catalana se ha puesto de manifiesto las discrepancias entre ambas administraciones respecto al espionaje a independentistas con el programa 'Pegasus'.

Bolaños no lo ha mencionado expresamente y se ha referido al asunto como "las informaciones aparecidas en The New Yorker" y a relatado que ha explicado a Vilagrà todas las acciones que ha adoptado el Gobierno: el control interno del CNI, la información que le han facilitado al defensor del Pueblo y "otras medidas" en la línea de esclarecer los hechos.

Sin embargo, ha reconocido que para su interlocutora "no ha sido suficiente" y por tanto existen "discrepancias" entre los gobiernos, a pesar de que considera "bastante contundentes" las actuaciones que han llevado a cabo. Así, ha indicado que esa parte se ha quedado en una explicación mutua de cuáles son las posiciones y donde persisten las diferencias.

LA RELACIÓN NO ESTÁ NORMALIZADA

El ministro ha calificado la reunión como "cordial, sincera y constructiva" y ha manifestado que con este encuentro retoman las relaciones políticas e institucionales entre ambos Gobiernos que se habían visto "afectadas" por informaciones recientes. "Retomamos el horizonte de diálogo que siempre hemos defendido y reivindicado", ha señalado.

Sin embargo, Vilagrà ha subrayado que "en este momento no se descongela la mesa de negociación" pese a que se haya cerrado este encuentro entre ambos presidentes porque considera que "no existe una relación normalizada" entre ambos Ejecutivos, el catalán y el central.

Según ha apuntado, el Gobierno de Cataluña "está trabajando" para que haya unas garantías que finalmente acaben derivando en la celebración de esta mesa de negociación, que lleva sin reunirse desde el pasado mes de septiembre en Barcelona.