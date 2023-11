Bolaños acusa al PP y a Vox de buscar en la calle la mayoría ultra que no dieron las urnas

El ministro de Presidencia en funciones, Félix Bolaños, ha acusado al Partido Popular y a Vox de pretender con la crispación en la calle la "mayoría ultra" que no lograron en las urnas, durante una intervención en el Senado en la que ha defendido, además, la amnistía del procés.

El ministro de Presidencia ha respondido en la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta a una pregunta de Vox sobre "la razón por la que el Gobierno quiere humillar a España con una amnistía a los separatistas que odian a España y nuestras libertades".

Y ha provocado quejas a gritos en la bancada de la derecha, desde donde le han llamado bufón, según fuentes socialistas, al sostener que más preocupante que Vox llame a manifestaciones llenas de "rencor, crispación, odio e insultos" es que el PP y "su líder provisional", en alusión a Alberto Núñez Feijóo, "justifiquen esas manifestaciones".

"Ustedes, como no consiguieron una mayoría ultra para gobernar España, lo que no les dio las urnas intentan conseguirlo en la calle con crispación, con odio, con mentiras, con insultos y no, no lo van a conseguir", ha recalcado Bolaños, que acusa al PP de usar contra Pedro Sánchez las mismas técnicas que contra los presidentes socialistas Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero.

Frente a Vox, al que reprocha "expresiones preconstitucionales", Bolaños ha defendido la amnistía con el argumento de que los socialistas quieren que "la peor época de Cataluña no condicione ni el presente, ni un gran futuro para Cataluña y para el resto de España".

El ministro de Presidencia ha aludido a un editorial del Financial Times favorable a la amnistía para defender esta medida como una "herramienta útil para que haya un futuro de entendimiento en España, en Cataluña y en el resto del país".

Una visión a la que se ha opuesto el senador de Vox Ángel Pelayo Gordillo, que alerta de que Sánchez pretende aprobar una "amnistía inconstitucional" a "golpistas" que supondría "la voladura del Estado social y democrático de derecho" y de la unidad por el "oportunismo cínico" e "inmoral" del PSOE.

Vox ha acusado al Gobierno de reprimir "con dureza" e intentar "criminalizar" a los ciudadanos que de forma pacífica denuncian la amnistía en las calles, una medida que también rechazan, ha destacado, miembros del Consejo General del Poder Judicial o la Asociación Profesional de la Magistratura.