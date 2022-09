Bolaños acusa al PP de "instigar" a vocales del CGPJ a incumplir la ley

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha acusado al PP de "instigar" a vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a incumplir la ley y su obligación de nombrar a dos magistrados del Tribunal Constitucional, para así "mantener mayorías en los tribunales que no le dan las urnas".

El CGPJ celebra este jueves un pleno extraordinario con su renovación todavía pendiente después de cuatro años y con la amenaza de un grupo de vocales conservadores de torpedear la renovación del Tribunal Constitucional.

Y es que precisamente al CGPJ le corresponde la elección de dos magistrados del Tribunal Constitucional antes del 13 de septiembre, que junto a los dos nombrados por el Gobierno propiciarán un cambio de mayorías en favor de los progresistas tras años de mayoría conservadora.

En una entrevista en La Sexta, Bolaños ha acusado al PP de bloquear la renovación del CGPJ y del Tribunal Constitucional y de incumplir con ello tanto la Constitución como lo que habían pactado con el Gobierno los populares antes de la elección de Alberto Núñez Feijóo como líder, cuando Pablo Casado estaba al frente del partido.

"El PP no cumple la Constitución, no cumple lo que pacta, no cumple la ley y se permite el lujo de instigar a vocales del Consejo General del Poder Judicial a incumplir también la ley y a no cumplir con sus obligaciones de nombrar magistrados del Tribunal Constitucional", ha denunciado.

En su opinión, el PP "bloquea siempre que está en la oposición" porque "quiere que el Poder Judicial esté controlado por personas que considera que lo van a obedecer y le son afines".

"El PP quiere mantener mayorías en los tribunales que no le dan las urnas", ha añadido.

Con todo, ha señalado que en el Gobierno vuelven a "tender la mano al PP para buscar soluciones y desbloquear" la renovación del CGPJ y del Tribunal Constitucional.

Y ha dicho que está "convencido" de que el CGPJ trabaja para "cumplir la ley" y es contrario a "participar en ninguna estrategia de obstruccionismo" como las que asegura que instiga el PP.