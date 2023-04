Bolaños acusa al PP de "estar fuera de control" y querer "degradar" Doñana

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, se ha mostrado preocupado este miércoles por que el Gobierno del PP de Andalucía "trate de degradar" Doñana y ha acusado a esta formación de "estar fuera de control" y "no cumplir la ley".

"Me parece muy preocupante que traten de atacar ese ecosistema con esa proposición de ley que no sé en qué se basa. En criterios científicos, desde luego que no, porque la situación en Doñana es conocida, incluso por las autoridades europeas", ha cuestionado Bolaños en declaraciones a los medios antes de visitar el Consejo de la Juventud de España.

El pleno del Parlamento andaluz debate este miércoles una proposición de ley del PP y Vox para reordenar los regadíos de la Corona Norte de Doñana, una iniciativa rechazada por ecologistas y científicos y que ha provocado que la Comisión Europea amenace con sanciones económicas a España si se aprueba.

"Cuando el Partido Popular en el Gobierno de Andalucía trata de degradar Doñana no sé quién le asesorará, quizá el vicepresidente de Vox de Castilla y León (Juan García-Gallardo), porque la realidad es que hasta hay una sentencia europea que establece que lo que va a hacer es contrario al derecho europeo", ha dicho.

En este sentido, el ministro ha considerado que ante esta situación el PP "se muestra como fuera de control, no cumple los pactos a los que llega porque no los firma, no cumple sentencias europeas, no cumple la ley y no cumple la Constitución".