El ex boina verde, acusado de la incursión naval en Venezuela, dice que el plan contra Maduro sigue en marcha

El director de la empresa de seguridad estadounidense Silvercorp, Jordan Goudreau, un ex boina verde condecorado que estuvo en Irak y Afganistán, ha asegurado que la operación para derrocar al Gobierno de Nicolás Maduro, que habría comenzado con una frustrada incursión naval a cargo de su compañía, aún está en marcha.

La llamada 'Operación Gedeon' habría arrancado la madrugada del domingo cuando "un grupo de mercenarios y terroristas", en palabras de Maduro, intentó adentrarse en Venezuela por las costas de La Guaira encontrándose con la oposición de las tropas venezolanas. Al menos ocho murieron y once han sido detenidos.

Según la versión ofrecida por la Fiscalía venezolana, la oposición dirigida por Juan Guaidó habría firmado un contrato de 212 millones de dólares con Silvercorp para echar a Maduro del poder. "Se busca reeditar lo que ocurrió en Nicaragua esta vez en Venezuela", dijo el fiscal general, Tarek William Saab.

"La misión principal era liberar a Venezuela, capturar a Maduro, pero la misión en Caracas fracasó", ha confirmado Goudreau en una conversación telefónica con la agencia de noticias Bloomberg.

Ha confirmado igualmente que hubo bajas y detenciones en el marco de la 'Operación Gedeon'. Goudreau ha contado a Bloomberg que algunos de sus hombres murieron y otros fueron capturados el domingo.

CAPTURED: U.S. mercenaries Luke Alexander Denman and Aaron Barry are in custody of the Venezuelan government. The two Silvercorp terrorists claim work security for President Trump. pic.twitter.com/jc7vwmjuTB