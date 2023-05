El BOIB publica la lista de beneficiarios de la ayuda solicitada en el marco de la campaña 'Bo per a les Famílies' 2023

El BOIB ha publicado este sábado la lista de beneficiarios de la ayuda solicitada en el marco de la campaña 'Bo per a les Famílies' 2023, según ha informado el Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) en una nota de prensa.

El IMAS ha iniciado los trámites para el pago de las ayudas de 200 euros solicitadas durante la convocatoria de este 2023 de la campaña 'Bo per a les Famílies', que finalizó el pasado 31 de marzo. En total, el IMAS ha recibido este año 41.250 peticiones, casi el doble de las 23.061 que se registraron durante la primera convocatoria de esta campaña, en octubre de 2022.

Para dar respuesta a este aumento de la demanda, el IMAS haampliado el presupuesto para esta nueva convocatoria de las ayudas 'Bo per a les Famílies' hasta los ocho millones de euros, tres millones más que lo que se contemplaba en el presupuesto inicial.

Precisamente este sábado se ha publicado en el BOIB la lista de la primera remesa de solicitudes aprobadas, que cobrarán la ayuda ya la próxima semana. A la misma vez, se abrirá una segunda fase de reconocimiento de las solicitudes restantes que cumplen los requisitos para poder recibir los 200 euros de ayuda con los tres millones de crédito extraordinario.

'Bo per a les Famílies' es una ayuda puntual de 200 euros del IMAS que tiene como objetivo aligerar el impacto de la inflación en el precio de la cesta de la compra y en las facturas de suministros y energía.

Por este motivo, y para llegar al mayor número de personas, este2023, el IMAS no ha restringido el acceso a unidades familiares, como pasó en la convocatoria de octubre de 2022, sino que lo ha abierto a las personas físicas, independientemente de que tuvieran o no una persona a su cargo o vivieran o no con otra persona. Así, en esta segunda convocatoria, podían pedir los 200 euros todas las personas empadronadas en Mallorca que no superaran los 25.200 euros en su declaración individual o 42.000 euros si la hacían conjunta.