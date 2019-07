El 'bochornoso' análisis de Errejón sobre la investidura fallida que los tuiteros le han reprochado

La segunda votación que ha tenido lugar este jueves en el Congreso de los Diputados tampoco ha permitido a Pedro Sánchez ser investido presidente del Gobierno. Tras la intervención del candidato socialista para hacer balance de las negociaciones llevadas acabo con su “socio preferente”, Unidas Podemos , los líderes de los principales grupos parlamentarios han intervenido para mostrar su postura en la votación que se ha producido pocos minutos después.

El punto más álgido de la sesión se ha producido cuando Pedro Sánchez se ha referido a la postura de la formación morada en las negociaciones. En este sentido, Pablo Iglesias también ha sido muy duro con la posición del Partido Socialista durante los últimos tres meses.

La situación de “bloqueo” que se ha vivido en la Cámara Baja también se ha exportado a las redes sociales, donde varios rostros reconocidos de la clase política de nuestro país han mostrado su opinión sobre la investidura fallida de Pedro Sánchez. Uno de ellos ha sido Iñigo Errejón , el diputado autonómico de 'Más Madrid' ha publicado en su perfil oficial de Twitter el siguiente mensaje: “Mala noticia. Este bochorno de reproches y culpas va contra el mandato del pasado 28 de abril . Nuestro país expresó una voluntad que va mucho más allá de los partidos: frenar la involución. O hay acuerdo o hay retroceso. Aún queda tiempo”.

Iñigo Errejón dejó la disciplina de Unidas Podemos para postularse con el partido de Manuela Carmena a las elecciones de la Comunidad de Madrid. El político madrileño fue uno de los fundadores de la formación morada y persona de confianza de Pablo Iglesias . En esta dirección, los usuarios de Twitter le han recordado su pasado en la formación de izquierdas, recordándole que si hubiera seguido bajo la disciplina de Podemos podría haber evitado esta situación.

Iñigo, tu no has ayudado en nada para unir a la izquierda. Más bien lo contrario. Pocas lecciones puedes dar.

Habías tardado en decir algo. El daño que le habéis hecho a la gente de izquierdas (los de verdad, no esa cosa que son el PSOE....y tú, por desgracia) es tremendo.

No hay tiempo. El momento era ahora, pero @ahorapodemos no ha querido, o lo que es lo mismo, Pablo Iglesias no ha querido. Nos vamos a elecciones. #SiemprePsoe