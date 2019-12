El BNG reivindica la autodeterminación en el aniversario de la Constitución

El BNG ha aprovechado este viernes, en el que se cumplen 41 años de la Constitución Española, para reivindicar el derecho de Galicia a la autodeterminación y criticar una Carta Magna "sacralizada" que blinda en el poder a las grandes élites económicas y a la monarquía y promueve un estado "centralista".

El Bloque Nacionalista Galego ha manifestado el derecho a decidir de los pueblos en un acto en el que cientos de militantes y simpatizantes nacionalistas han rodeado el Museo do Pobo Galego de Santiago de Compostela con una cadena humana y han proclamado gritos como "Galicia nación, autodeterminación" o "Galicia ceive, poder popular".

"Por mucho que se empeñen no puede ocultar la profunda crisis de legitimidad de este régimen. No se puede ocultar la corrupción que salta por todas las esquinas. No se puede ocultar que esta Constitución es un marco agotado que no ha servido para darle solución a los problemas de Galicia ni responde a las demandas de este tiempo", ha expresado la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón.

Según la líder nacionalista, la Constitución "no está sirviendo para garantizar derechos y libertades fundamentales" y ha acusado a las fuerzas políticas de "sacralizar" la Carta Magna "como si fueran las tablas de Moisés", de forma que no se pueda "cuestionar o cambiar".

Pontón ha afirmado que la Constitución no blinda ni protege a la gente sin casa, a los pensionistas o a las mujeres, y "no garantiza el pleno desarrollo de lengua y la cultura gallega".

"Es una Constitución que blinda los privilegios de la dinastía borbónica, una institución carca, antidemocrática y machista con la que no tragamos porque no somos súbditos ni súbditas, somos ciudadanos libres", ha expresado.