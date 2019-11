BNG quiere más inversiones en Galicia y "diálogo con las naciones del Estado"

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha subrayado este lunes la "posición abierta" de su partido para negociar la investidura de Pedro Sánchez y ha dicho que entre sus prioridades está la mejora de las inversiones para Galicia y la voluntad de "diálogo y respeto" con las "naciones en el Estado".

Así lo ha apuntado Rego en declaraciones a los periodistas en el Congreso tras su primera reunión con la portavoz socialista, Adriana Lastra, dentro de la ronda de contactos que los socialistas están haciendo con todos los partidos del Congreso tras firmar su pacto de coalición con Podemos.

El diputado del Bloque -partido que vuelve al Congreso tras dos legislaturas fuera- ha asegurado que su formación no tiene una posición tomada aún pero también ha admitido que no les gustaría tener que votar que no a la investidura.

Ha explicado que lo que vote el BNG dependerá de "tres elementos": conocer mejor el acuerdo de coalición entre PSOE y Podemos, porque el documento que firmaron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias es "muy difuso"; predisposición del futuro Gobierno a un "diálogo" y "respeto" hacia "las naciones del Estado español" y "receptividad" con la "agenda gallega".

Una agenda que, ha explicado, es "social y democrática y busca resolver algunos problemas" importantes de Galicia, entre otros el "abandono de los últimos años" en materia de inversiones.

Ha puesto un ejemplo. Cuando los dos votos del BNG eran imprescindibles para la aprobación de los presupuestos el Gobierno de Zapatero incluyó en dichas cuentas inversiones para Galicia por valor de 2.145 millones, pero en las cuentas del Estado que pactaron PSOE y Unidas Podemos -y que no llegaron a aprobarse- dichas inversiones eran una tercera parte, 757 millones.

No obstante, no ha querido poner una cifra sobre la mesa porque admite que eso supondría "frustrar cualquier posibilidad de acuerdo".

Y ha señalado que se trata también de atender cuestiones como la grave crisis industrial que sufre Galicia, con miles de puestos de trabajo en juego.

Dicha crisis, ha dicho Néstor Rego, necesita una actuación urgente tanto por parte del Gobierno central como de la Xunta, y ninguna de las dos administraciones, en su opinión, ha hecho hasta ahora nada al respecto.

El diputado nacionalista ha insistido por otro lado en la necesidad de que haya diálogo con las "naciones en el Estado", y al ser preguntado por Cataluña ha recalcado que "los conflictos políticos se resuelven con medidas políticas".

"Hay naciones que tienen aspiraciones políticas" y hay que "reconocer" esa realidad porque "lo contrario es cerrar los ojos", ha dicho Rego, quien no obstante ha subrayado que el BNG es una formación independiente que no decidirá su voto dependiendo de lo que hagan otros partidos nacionalistas.

La decisión que tome el Bloque, ha añadido, será siempre "en función de los intereses de Galicia".