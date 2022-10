El BNG dice que no apoyará estos Presupuestos y tiende la mano para negociar

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha asegurado este sábado que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado no tendrá el apoyo de su único diputado en el Congreso, Néstor Rego, "porque discriminan a Galicia", aunque tiende la mano "a una negociación" con el Gobierno.

En un acto en Moaña (Pontevedra), Pontón ha criticado ante los medios las cuentas publicadas el pasado jueves por el Ejecutivo.

"Queremos dejar claro que a día de hoy el proyecto de Presupuestos del Gobierno central no puede tener un sí del BNG. Y no lo puede tener porque Galicia tiene un trato injusto", ha sostenido.

Observa "un estancamiento de las inversiones" en Galicia "mientras otras comunidades tienen incrementos sustanciales", pues cita que "Andalucía, tiene un 2,3 % más; Cataluña, un 3,5 % más; Valencia, un 5 % más; Madrid, un 13,4 % más".

"No podemos admitir una nueva discriminación y un trato que claramente no atiende las necesidades de Galicia. Y, por encima, cuando sabemos que además, los presupuestos no se invierten. De manera sistemática en los últimos años lo que está en el papel no pasa a la realidad. Y esto no deja de ser una doble discriminación para los gallegos y para las gallegas", ha defendido.

Pontón cree que "faltan proyectos estratégicos" como la salida ferroviaria de Vigo hacia el sur, que conecte con la futura red de alta velocidad con Portugal, un tren moderno entre A Coruña y Ferrol, mejorar las comunicaciones interiores de Galicia o "atender la necesidad de regeneración de las rías gallegas, que tienen un gran valor ambiental y so una fuente de riqueza imprescindible".

Por todos estos motivos, Pontón ha avanzado que su diputado en el Congreso no votará de forma favorable al actual documento, aunque valorará posibles cambios.

"A día de hoy, el BNG no puede dar su apoyo a estos Presupuestos porque discriminan a Galicia en el reparto que está territorializado y, eso sí, tendemos la mano para una negociación que permita poner estos proyectos en los Presupuestos y, sobre todo, que pasen a ser realidad porque nuestro país lo necesita", ha concluido.