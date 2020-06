El BNG denuncia la posibilidad de "pucherazo" con el sistema actual del voto por correo

El BNG ha denunciado la posibilidad de "un fraude electoral, de pucherazo" en el voto por correo "tal y como la Xunta lo está proponiendo", ya que se trata de una opción prevista para "casos excepcionales", pero el Gobierno que preside Alberto Núñez Feijóo lo propone "de forma expansiva, utilizando a los trabajadores del servicio postal sin que existan las debidas garantías democráticas".

"El BNG quiere denunciar que el voto por correo, tal y como está previsto en este momento, no tiene las garantías democráticas. Es necesario exigir el origen y la emisión de todos los votos y no entendemos que se pueda dar cabida a la posibilidad de que, sin ningún tipo de justificación, se pueda hacer un voto masivo a través del personal de correos", ha advertido la coordinadora de campaña del BNG, Goretti Sanmartín.

En este sentido, ha advertido de que la situación "puede terminar por ser un fraude electoral, un 'carreteo' de votos a través de una extensión inaudita de voto por correo".

Además, el BNG ha señalado que las garantías postales "no se dan con un servicio postal que no tiene suficiente personal", como ya han advertido responsables de los trabajadores, "ni se justifica que un procedimiento que la ley prevé como excepcional se haga extensible al conjunto de la población".

"Por lo tanto, tenemos esta perspectiva de que se puede estar preparando un fraude electoral, un pucherazo, un carreteo de votos y no es esa la manera de proceder la que garantiza los derechos básicos, como los de la población de este país a acudir a las urnas el 12 de julio", ha remarcado Sanmartín.

La formación nacionalista insiste en que el voto por correo es un procedimiento "previsto para supuestos muy concretos", para personas electoras que no puedan acudir presencialmente el día en que hay cita con las urnas. "Y no se puede pretender universalizar al conjunto de la población, porque no hay garantías democráticas para poder hacerlo", ha aseverado, tanto desde el punto de vista legal como de logística.