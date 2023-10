El BNG decide no votar en una resolución pactada entre PSdeG y PP que condena a Hamás porque no alude a Israel

BNG acusa a PSOE y PP de "no querer un acuerdo" por mantener un texto en el que echa en falta una condena a la "represión" de Israel

El BNG ha optado por no votar la propuesta de resolución pactada entre PSdeG y PP sobre el conflicto palestino-israelí que condena los ataques terroristas de Hamás. Los nacionalistas han decidido no posicionarse porque echan en falta que el texto también incluyese la condena a las acciones del Estado de Israel contra el pueblo palestino.

El texto, sometido a votación en la jornada final del debate sobre el estado de la autonomía concluído en el mediodía de este miércoles, ha sido la única resolución aprobada que no ha partido de iniciativas del grupo mayoritario, el Popular, que ha llegado a otros ocho acuerdos de transacción con la oposición para sumarlos a sus resoluciones.

En el caso de la propuesta relacionada con los últimos acontecimientos en la Franja de Gaza, los socialistas negociaron con los populares la modificación de su texto original, de la que se cayó una alusión al fondo de cooperación y se mantuvo la condena a Hamás.

En ella se pide al Estado que defienda que la Unión Europea mantenga las ayudas humanitarias al pueblo palestino siempre que éstas no reporten "ningún" tipo de financiamento que vaya a parar de forma "directa o indirecta" a "niguna organización o acción terrorista contra el Estado de Israel".

El BNG hizo su propuesta durante las negociaciones del martes para refundar en una misma resolución la de los socialistas junto a una del PP que, de forma genérica, condena todo tipo de actos terroristas y que fue aprobada por unanimidad.

En su oferta, los nacionalistas planteaban manifestar, además de la "consternación" por la situación en la Franja de Gaza, una condena de la violencia ejercida tanto por Hamás como la realizada "durante décadas" sobre el pueblo palestino por el Estado de Israel, al tiempo que se instaba a la comunidad internacional a velar por una solución "dialogada y pacífica" al conflicto en cumplimiento de las resoluciones emitidas por la ONU desde 1967.

BNG: "NO QUERÍAN UN ACUERDO, QUERÍAN OTRA COSA"

En el turno de cierre del debate antes de dar paso a las votaciones en las que el Bloque decidió no posicionarse (es decir, no votó ni en contra, ni a favor, ni se abstuvo), su viceportavoz parlamentario Luís Bará acusó a PSdeG y PP de no querer alcanzar "un acuerdo". "Querían otra cosa", ha sentenciado.

Para el nacionalista, la resolución pactada adolece de la "doble moral" de quien "condena el terrorismo y mira para el otro lado en el sufrimiento del pueblo palestino", además de, según Bará, querer diferenciar entre "la matanza de víctimas inocentes" por los actos de Hamás "y las matanzas cometidas por el ejército isrealí".

"Parece que nos quieren hacer creer que la gente de Gaza muere de forma colateral y la gente de Israel es asesinada", ha aseverado finalmente Bará, cuyo discurso fue rebatido por la diputada del PP Paula Prado, quien acusó al nacionalista de "comparar" a Hamás "con la única democracia estable de la zona", en alusión a Israel.

Además, la viceportavoz parlamentaria y número dos del PP gallego también ha censurado que el BNG no condene a una organización que ha cometido "masacres" como la "decapitación de 40 bebés", en alusión a una información difundida el martes cuya veracidad no ha sido confirmada.