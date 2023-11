BNG, Compostela Aberta y PSOE se unen en un "frente común" para pedir a la Xunta que asuma el coste del parking del CHUS

Los grupos municipales del BNG, Compostela Aberta y PSOE en el Ayuntamiento de Santiago llevarán al pleno ordinario de este mes una moción conjunta para pedir a la Xunta que "asuma sus competencias" y asuma el coste de un nuevo aparcamiento para el Hospital Clínico Universitario (CHUS).

María Rozas, Miriam Louzao y Gonzalo Muíños han comparecido juntos este jueves para presentar esta iniciativa con la que buscan hacer un "frente común" para que la Administración gallega "mejore la movilidad" y el aparcamiento en el CHUS, un problema "ya existente desde hace 24 años" que se agravará con la construcción del Centro de Protonterapia.

En la rueda de prensa, María Rozas ha recordado que el complejo hospitalario es "un equipamiento sanitario de ámbito supramunicipal", una "obviedad que hay que recordar de forma continua a la Xunta" y que los compostelanos suponen "solo un 22% del total de sus usuarios", una cifra inferior, han ratificado, al porcentaje de población del propio ayuntamiento que hace uso de otros hospitales, como el de A Coruña o el de Pontevedra.

Ya que el CHUS es "para toda el área sanitaria", más de 400.000 personas, ha recordado Rozas, "los vecinos de Santiago no pueden asumir todos los costes de aparcamiento". La situación, además, se "agravará" con la construcción del futuro Centro de Protonterapia, de referencia "para toda Galicia, Asturias, Castilla y León e incluso Portugal".

A mayores, Rozas ha recordado que el recinto donde se ubica el CHUS "es propiedad del Sergas", por lo que la movilidad de su interior "es competencia de la Xunta".

UN FRENTE COMÚN

En su turno, el socialista Gonzalo Muíños ha apuntado que esta moción constituye "un frente común" de los tres partidos "en defensa de los intereses de los vecinos de Santiago, gracias a la "lealtad" que, ha dicho, le tienen a los ciudadanos, algo que ha afeado al líder del PP local, Borja Verea.

"Lamento que el señor Verea solo tenga lealtad con su partido y no con los contribuyentes de Santiago que, si por el fuera, estarían financiando un aparcamiento para que lo use media Galicia", ha señalado. Por ello, ha instado a Verea a "ponerse del lado de los vecinos de Santiago" y apoyar esta moción.

Miriam Louzao, por su parte, ha replicado que "la pelota no está en el tejado del ayuntamiento, si no que la pelota es de la Xunta" y ha instado al Gobierno gallego no solo a habilitar más aparcamiento, si no a poner soluciones a la movilidad del área con transporte colectivo para los trabajadores.

La edil del BNG ha apuntado que el estudio realizado por la Xunta sobre la movilidad en esta infraestructura sanitaria apunta que entre el 70 y el 80 por ciento de las plazas de aparcamiento "se ocupan a primera hora por parte del personal que trabaja en el CHUS", por lo que ha reclamado una solución específica para estos trabajadores. "No es un problema generado por los vecinos de Santiago", ha apuntado Louzao.

En la moción se pide también a la Xunta que se acondicionen espacios alternativos de aparcamiento provisionales mientras se estudia una solución definitiva y que se aborde conjuntamente con el ayuntamiento la reordenación urbanística del entorno para solucionar los problemas de movilidad y mejorar la integración en el entorno urbano. También se pide que la Xunta asuma el coste del nuevo aparcamiento, "teniendo en cuenta que es una competencia suya".

Los tres grupos, han apuntado, tienen "la mano tendida para solucionar este problema", aunque "cada uno dentro de sus consecuencias y del destino de sus recursos", ha apuntado Míriam Louzao, que ha recordado que el ayuntamiento pone a disposición de la Xunta una parcela valorada en algo más de 6 millones de euros.