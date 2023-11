El BNG avanza en un pacto con el PSOE para condonar parte de la deuda pública de Galicia

(Corrige en la NA5132 la cifra de la condonación de la deuda por error de la fuente informante)

El BNG asegura que ha pactado con el PSOE medidas análogas a la condonación de la deuda pública que se ha acordado con ERC y que afecta a las comunidades autónomas adheridas al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Fuentes parlamentarias han señalado a EFE que como la Comunidad Autónoma gallega prácticamente no tiene deuda con el FLA porque solicitó financiación a la banca privada, el Estado les compensará con mecanismos de condonación similares a los que habilitará con otras autonomías.

La deuda pública que tiene Galicia asciende a 12.333 millones de euros desde 2021.

"En caso de condonaciones totales o parciales de la deuda adquirida por CCAA adheridas al Fondo de Liquidez Autonómica, establecimiento de medidas compensatorias análogas para Galiza, en el marco de las compensaciones a aquellas CCAA que no hicieron uso del FLA", señala el texto del acuerdo al que ha tenido acceso EFE.

No obstante, aunque las mismas fuentes han señalado que este punto es uno de los que ya se ha cerrado con los socialistas -que por su parte no han confirmado-, han avisado de que todavía no está cerrado su apoyo a la investidura del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

Inciden en que de cara a conseguir su voto favorable en el próximo debate de investidura todavía deben avanzar en otros asuntos por zanjar como el de los peajes de las autopistas AP-9 y AP-53.

La Ejecutiva del BNG se ha reunido este mediodía para valorar el apoyo del BNG a Sánchez y poner sobre la mesa los principales puntos que deberían seguir acordándose.

El acuerdo suscrito entre PSOE y ERC prevé que el Gobierno comenzará a tramitar una modificación legal que afectará a todas las comunidades autónomas de régimen común y que permitirá que el Estado asuma parte de la deuda autonómica.

Ese texto abre la posibilidad a que también pueda "acudirse a transferencias para la cancelación de la deuda en el caso de endeudamiento con terceros distintos del Estado, caso de ser necesario".

El gobierno de Galicia tiene una deuda pública con el FLA de 2.759 millones de euros, mientras que otros 10.000 millones se ha adquirido con la banca privada.

En caso de que el BNG apoyara la investidura de Pedro Sánchez junto con Sumar, ERC, Junts, Bildu y PNV, el presidente del Gobierno en funciones podría obtener en el pleno del Congreso una mayoría absoluta de 178 diputados en primera votación.