Blanco valora las concentraciones contra amnistía: "Lo que está pasando ahora mismo a nivel nacional es gravísimo"

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, ha valorado las concentraciones de este pasado domingo contra la amnistía, de la que ha dicho "supone rendirse, que el Estado se rinda, que nos pongan de rodillas a todos los españoles frente a un grupo".

Así lo ha señalado Blanco tras ser cuestionada durante su participación en Málaga en el Forum Europa. Tribuna Andalucía sobre las concentraciones promovidas por el PP este pasado domingo.

"Lo que está pasando ahora mismo a nivel nacional es gravísimo", ha incidido, al tiempo que ha explicado que "es gravísimo porque socava el estado de derecho, socava el principio de igualdad de todos los españoles ante la ley y, sobre todo, arremete contra los estamentos de nuestra Constitución".

Ha agregado, asimismo, que fue "una concentración en la que se veía gente de todos signo político", pero "estaban ahí luchando por la igualdad de España", ha abundado.

Ha insistido, por tanto, en que "la amnistía supone rendirse, que el Estado se rinda, que nos pongan de rodillas a todos los españoles frente a un grupo; supone que por siete votos rinde el Estado hacia un grupo de independentistas y al final va contra el pluralismo político".

Es más, ha lamentado que "no simplemente son ellos contra nosotros porque el partido que sustenta ahora mismo al gobierno de la nación traslada que lo que están haciendo es un talud contra Vox y la extrema derecha, pero lo que se trata simplemente son ellos contra nosotros, porque para que no gobierne el PP justifican el independentismo".

"Eso es de enorme gravedad porque además supone una eximente total para gobernar, o sea nada de lo que se ha hecho sirve ahora mismo para aguantar este gobierno", ha asegurado.

También Blanco ha dicho que "supone además una revancha porque la amnistía es una revancha y lo de Rodalies, por ejemplo, es una cuenta pendiente". "Pero hay mucho más que eso" aludiendo a "la condonación de la deuda, a que se rompe la caja única de la Seguridad Social...".

"UN DESATINO TODO"

Precisamente, sobre la posible ruptura de la caja única de la Seguridad Social, ha señalado que "como la amnistía, es de una enorme gravedad lo que está ocurriendo". "El principio de caja única es un principio inquebrantable de la Seguridad Social", ha dicho, además, de que está recogido en la Constitución y "establece que las comunidades autónomas, los estatutos de las comunidades autónomas no pueden tener privilegios. Eso es lo que está pasando ahora".

Blanco ha agregado que "puede que pagando más impuestos el resto de los españoles, al final, tengamos menos beneficios, menos servicios".

En este punto, ha añadido, además, que le "preocupa" también la "cláusula foral en la que dicen que el Estado tiene la posibilidad de interrumpir la aplicación de la norma estatal en el territorio del País Vasco como una antigua regalía, que, efectivamente, el País Vasco tenía la posibilidad de parar algunas de las normas que venían del Reino de Castilla".

"Pues estamos volviendo a eso, que el País Vasco pueda interrumpir la aplicación de la norma Estatal", ha advertido, calificando, por tanto, "todo de un desatino".

"COMUNIDADES RICAS Y POBRES"

Por otro lado, sobre los acuerdos para la condonación parcial de la deuda; Blanco ha reprochado que "supone una ruptura del principio de equidad interterritorial y del principio de equidad unipersonal, porque nos vamos a quedar comunidades de primera y de segunda, comunidades ricas y comunidades pobres".

"Comunidades en las que los ciudadanos paguen muchos impuestos, pero luego no puedan tener los mismos servicios", ha señalado Blanco, al tiempo que ha criticado que supone, además, "bendecir a las comunidades que lo hacen mal y que no pase nada y que, desde luego, las comunidades que lo hacen bien, sean castigadas". "Me parece un despropósito desde el punto de vista legal y económico", ha apostillado.

Por último, ha dicho que "es un perjuicio grave para las comunidades autónomas porque nos pone como comunidades de dos categorías", ha lamentado.