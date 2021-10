Blanco valora el descenso anual del paro dentro de unos datos que "no son buenos" en el tercer trimestre

La consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha indicado que los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del último trimestre, conocidos este jueves, "no nos dan unos resultados buenos para Andalucía y el desempleo crece en 41.100 personas", pero "nos quedamos con el aumento del número de ocupados, que crece en el último año en 162.300 personas, y la bajada del paro en 23.000 personas" en la comunidad en términos interanuales.

Así lo ha indicado la consejera en declaraciones a los medios en Sevilla antes de asistir al congreso de Faecta para conmemorar los 25 años de historia de la organización. Blanco ha añadido que "tenemos ya una tasa de desempleo del 22,4%, con un crecimiento del 60% en servicios y crece también en construcción y agricultura como consecuencia de la finalización de algunas campañas agrícolas, pero baja en industria".

"Los efectos tremendos de la pandemia, pero, sobre todo, la estructura productiva que tenemos en Andalucía dan estos resultados de la tasa de desempleo en la EPA", ha remarcado, al tiempo que ha añadido que "nos quedamos con el aumento del número de personas ocupadas, que crece en el último año en 162.300 y en la bajada a nivel anual del paro en 23.000 personas en Andalucía en el último año". Además, y en cuanto al número de ocupados, ha indicado que "uno de cada cinco nuevos ocupados a nivel nacional es andaluz".

Blanco ha agregado que "se ha incrementado mucho el número de activos, lo que significa que se genera confianza en que se puede conseguir un empleo y, por tanto, la gente se inscribe en los servicios de empleo porque tienen las expectativas de conseguir un trabajo", toda vez que ha precisado que "se han incrementado en el último trimestre en 34.000 personas el número de activos, y en el último año en 139.000 en Andalucía".

"Eso lejos de ser un mala noticia es una buena noticia, pero tiene como consecuencia también que se incrementa el número de personas que están solicitando un empleo", ha abundado la titular de Empleo, quien ha afirmado que, en todo caso, "no quiero restar importancia a los datos porque no son buenos para Andalucía y hay 41.100 andaluces en el último trimestre que están buscando empleo y no lo han encontrado".