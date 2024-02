Blanco destaca a Inés Rosales por su sostenibilidad e innovación:"Es perfecta embajadora de la marca Andalucía"

Empleo destina 80 millones a incentivar la contratación de jóvenes por parte de autónomos y pymes

La Consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha visitado este jueves la fábrica de Inés Rosales, empresa familiar y centenaria ubicada en Huévar del Aljarafe (Sevilla), especializada en la elaboración de productos tradicionales de nuestra tierra, "aunando la tecnología más avanzada con el trabajo artesano". En este sentido, Blanco ha reconocido "el intenso trabajo que llevan a cabo desde hace años para conquistar el mercado europeo y estadounidense".

Blanco ha elogiado la labor y la imagen de Inés Rosales definiéndola como "un magnífico ejemplo de empresa que se preocupa no sólo por crecer en facturación, sino además por hacerlo de manera sostenible, innovadora y con empleos estables. Si a ello se suma su implantación en el medio rural, apoyando así al equilibrio demográfico y la lucha contra la despoblación, creo que no me equivoco al decir que es una perfecta empresa embajadora de la Marca Andalucía".

Al respecto, la puesto a su disposición la Consejería de Empleo, "como elemento facilitador del crecimiento empresarial y la consecuente generación de empleo estable". Así, la consejera ha confirmado que "estamos poniendo en marcha un programa de incentivos para jóvenes a los que hemos destinado 80 millones de euros".

"Queremos facilitar a autónomos y pymes la contratación de jóvenes, ya sea primera contratación o nuevas incorporaciones", afirmando que "desde el 1 de marzo, con carácter retroactivo, los trabajadores por cuenta propia o empresarios que se acojan a estos incentivos, cobrarán el importe subvencionado por nuestra consejería", independientemente de que el programa se presente posteriormente.

Asimismo, Blanco ha destacado también que con objeto de "propiciar la mayor productividad de nuestras empresas, estamos trabajando en constante colaboración con el tejido empresarial en una de nuestras políticas de empleo más importantes, la formación". La consejera ha señalado que "cada vez más andaluces están formándose en materias específicas enfocadas al mercado laboral", destacando que en la provincia de Sevilla".

Además, se han puesto en marcha programas formativos muy específicos de FP para el Empleo, relacionados con el sector aeroespacial, o con el desarrollo de tecnologías en el entorno 5G. "Ahora también estamos trabajando con el PCT Cartuja para poner en marcha una serie de cursos en ciberseguridad, computación en la nube o Inteligencia Artificial", ha abundado.

Blanco ha explicado también que "la industria agroalimentaria tiene un peso muy importante que, a pesar de sufrir desde hace meses el alza de los costes de producción y el impacto de la sequía, se encuentra en un constante proceso de transformación digital que, desde las administraciones, debemos apoyar".

Asimismo, la titular del Departamento de Empleo ha recalcado que "nuestro objetivo es facilitar la formación que demandan para sus trabajadores, para que éstos adquieran conocimientos que les permitan crecer en innovación, comercialización y digitalización. Con recursos humanos que dominen esas capacidades, el sector podrá crecer en competitividad, diferenciación y, por tanto, generará empleo de más calidad".