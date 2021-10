Blanco critica al Gobierno por "no contar" con las comunidades para diseñar políticas de empleo con fondos europeos

La consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha respondido este jueves en la comisión de Empleo del Parlamento de Andalucía a la pregunta efectuada sobre el compromiso del Gobierno de España en relación con el Plan de Empleo Integral y Fondos con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

Se refiere la pregunta al destino de los 127 millones para Andalucía procedentes de fondos europeos para la ejecución de políticas activas de empleo. En su diseño, el Gobierno "no está colaborando con las comunidades autónomas al estar decidiendo de manera unilateral qué políticas acometer y qué recursos destinar para ellas", ha asegurado Blanco en un comunicado en el que destaca que son las comunidades "las que tienen la competencia en muchos de los ámbitos en los que se quieren aplicar".

La consejera de Empleo ha señalado también que la mayor parte de los programas son muy parecidos a otros ya existentes, o son una mezcla de proyectos igualmente preexistentes. Del mismo modo, ha criticado que se hayan reservado buena parte de estos fondos para su ejecución directa por parte del Gobierno central, por lo que "existe un alto grado de probabilidad de que sean redundantes con las actuaciones obligadas a la Junta de Andalucía".

Esta circunstancia "complica la ejecución de los fondos asignados y limita el impacto real de estas medidas", ha destacado durante su intervención en la Comisión de Empleo celebrada en el Parlamento andaluz.

Otra de las deficiencias en el diseño de estos proyectos es que vienen ya "predefinidos" por el Gobierno de España, lo que dificulta su aplicación. "Las medidas que se contemplan tienen un diseño muy cerrado que apenas permite su automatización", ha explicado Blanco, por lo que se dificulta y hace muy complejo la tramitación en un corto periodo de tiempo, así como"controlar la correcta ejecución de los fondos", y esto provocará, según ha explicado la consejera, retrasos en el pago a los beneficiarios.

RETRASO EN PLAZOS DE TRASLACIÓN DE PROYECTOS Y FONDOS

Otra de las cuestiones que ha criticado la responsable de Empleo en Andalucía es el retraso de los plazos, tanto en la traslación de los proyectos como de los fondos asignados, que no se produjo hasta el pasado 8 de octubre. "No sólo no se dispuso de la primera información hasta el mes de julio, sino que hasta que el Ministerio no publique las bases reguladoras deunos proyectos no podremos elaborar las bases propias", ha recalcado Blanco.

"Se coloca a las comunidades en una difícil situación para poder cumplir los hitos y objetivos marcados unilateralmente por el Ministerio de Trabajo. El Gobierno central ha demostrado tener un desconocimiento de las condiciones", ha añadido la consejera.

Los fondos europeos MRR se vinculan a la consecución de unos hitos y de unos objetivos acordados con la Comisión Europea que están definidos en cada medida y su seguimiento requiere de una aplicación que está desarrollando el Ministerio de Hacienda. "Aplicación de la que, a la fecha, no se ha dado información a las comunidades al objeto de formar a los equipos técnicos", ha concluido.