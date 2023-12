Blanco apuesta por suspender o eliminar la prestación a quienes rechacen una "oferta adecuada de empleo"

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha apostado este lunes por que se suspenda temporalmente la prestación por desempleo a quienes rechacen una oferta laboral "adecuada". "Me parece que ahí tenemos que actuar, no como comunidad autónoma, porque no tenemos competencia, pero sí entiendo que a nivel nacional, utilizando la ley de infracciones y sanciones".

Así lo ha expresado en el transcurso de una jornada organizada por Europa Press, en Sevilla, en la sede de la Fundación Cajasol, denominada 'Andalucía hacia el futuro', en la que que ha participado en una mesa redonda sobre empleabilidad y formación.

"De ese modo, quien rechace una oferta de empleo adecuada podría ver suspendida la prestación durante tres meses la primera vez, durante seis meses la segunda o la extinción total durante la tercera", ha destacado la titular de Empleo. "Es difícil determinar qué es una oferta de empleo adecuada, es un concepto ciertamente indeterminado y puede conllevar cierta discusión no jurídica, pero sí tenemos que ir en esa línea y no en la que ahora mismo pretende el Ministerio de Trabajo", que va a propiciar "la trampa de la pobreza a más de 400.000 personas".

"Si se incrementa el subsidio por desempleo, si aumenta el número de beneficiarios a los que va a ir, personas que ahora mismo no se tenían en cuenta como mayores menores de 45 años sin cargas familiares, estamos hablando de que se puede incrementar un punto el nivel de desempleados en Andalucía y eso realmente no es bueno", ha añadido la consejera.

En su opinión, "tenemos que hacer compatible la prestación por desempleo o el subsidio con un trabajo por cuenta ajena, como existe en otros países, como Alemania, Italia, de forma que sea un acicate, que el primer mes estén cobrando las dos cosas y poco a poco haya un decalaje en la prestación y poquito a poco se pueda incorporar al mercado laboral y ese subsidio vaya disminuyendo".

"Si una persona está un año en el desempleo, tiene un 47% menos de posibilidades de incorporarse. Pero es que, si está más de dos años, se incrementan un 11% las posibilidades de acceder al mercado laboral. Con lo cual, creo que tenemos, por un lado, que actuar en políticas activas de empleo, en la formación, pero también se tiene desde el punto de vista de las políticas pasivas de empleo".

En este punto, la presidenta de la Federación Andaluza de Mujeres Empresarias, Ana Alonso, que ha participado en esa mesa redonda, ha mostrado sintonía con la Consejería de Empleo. "Entiendo que abrir un debate en torno a qué pasa con aquellas personas las que tienen posibilidad de trabajar y no les compensa, sería muy, muy razonable". "Un debate acerca de los esfuerzos que hace todo el mundo por contribuir a que esas personas que pudiendo tener empleo no acceden porque es más cómodo, es costumbre o les parece más complicado acceder". En este sentido, "estoy favor absolutamente de que se racionalice la prestación por desempleo".