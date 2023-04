Blanco afirma que el incremento de fondos para residencias privadas debe repercutir sobre calidad y empleados

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha asegurado este martes, en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por la procuradora socialista Nuria Rubio, que el incremento de fondos aportado por la Junta de Castilla y León para las residencias privadas con concierto de plazas públicas en los últimos ejercicios y también en el actual repercutirá sobre "la calidad del servicio y sobre los empleados".

En su pregunta, la parlamentaria socialista explicaba que este martes ha asistido al Pleno autonómico un grupo de trabajadores de residencias de personas con discapacidad cognitiva en la comunidad que reivindican que se equiparen estos centros con los públicos en materia de recursos materiales y humanos, y acusaba a la consejera de mirar "para otro lado" pues estos centros están financiados "en un 70 por ciento" por fondos de la Junta.

Por ello, y ante el anunciado incremento por parte de la consejera del 8,5 por ciento de la financiación a esos centros, ha cuestionado Blanco "va a realizar algún tipo de seguimiento" para que esa subida se traduzca en un incremento de los sueldos de los trabajadores.

En este sentido, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha explicado que desde el año 2020 se ha incrementado progresivamente la financiación de estos centros debido al aumento de "costes energéticos, el IPC, y otras materias que incrementan los costes de los centros de trabajo".

Así, ha señalado que en 2020 se aumentó la aportación, que en el 2021 se subió un 4 por ciento, en 2022 un 8,5 por ciento "de media" y en el 2023, ha confirmado, se va a incrementar otro 8,5 por ciento. "De manera que todo eso repercutirá sobre la calidad del servicio y sobre los trabajadores", ha aseverado.

Eso sí, la consejera ha matizado que "no siempre es posible atender reivindicaciones de algunos colectivos o sectores, cuando desde la consejería no existe vinculación laboral con ellos", pues ha recordado que la Junta concierta algunas plazas de centros privados pero "no concierta todo el centro". Algo que ha apostillado que la procuradora socialista "conoce perfectamente".

De ese modo, ha añadido, la vinculación laboral es o bien con las empresas o con entidades que prestan ese servicio y cuyas relaciones laborales se regulan por los convenios de ámbito regional y nacional.

Según Isabel Blanco, "hace poco" se ha llegado a un acuerdo sobre el convenio de Ayuda a Domicilio entre los trabajadores, sus representantes y las distintas empresas o entidades y se negocia "a nivel nacional" el convenio para los trabajadores en centros de discapacidad, con un "primer acuerdo" para los salarios de los años 2022, 2023 y 2024. "Ahí donde tienen que poner de manifiesto estas reivindicaciones", ha añadido la consejera dirigiéndose a los trabajadores del sector.

"Los trabajadores hoy están aquí exigiendo sus derechos que les pertenecen y esta semana estarán, estaremos, movilizándonos en la puerta de su Consejería y en todas las provincias de la mano de organizaciones sindicales porque esta es una lucha justa en la que estamos todos juntos", ha recalcado la procuradora socialista.