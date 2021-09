Blanca Fernández reclama al PP que "gire" su posición política en materia hídrica: "Les pido complicidad con CLM"

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha pedido al PP de Paco Núñez que, con el inicio del curso político, "gire" su posición política en materia de agua y se ponga en la defensa de los intereses de Castilla-La Mancha, en la defensa de los intereses hídricos de la región, de la sostenibilidad del Tajo, pero también del Mar Menor, porque "el sentido común nos dice que no podemos continuar así por mucho tiempo". "Les pido complicidad no con el Gobierno, sino con Castilla-La Mancha", ha rubricado.

Desde Poblete (Ciudad Real), donde la también consejera de Igualdad ha visitado la Escuela Municipal, Fernández ha recordado el problema ambiental que afecta tanto a la cuenca del Tajo como al Mar Menor y ha afeado "el silencio" del líder de Partido Popular en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, según ha informado la Junta en nota de prensa.

"Lo que no se sostiene por más tiempo es el silencio del Partido Popular de Núñez que no dice esta boca es mía, que no se compromete y que hace bien poco tiempo presentó una Proposición no de ley en el Congreso firmada por una diputada de Albacete, Carmen Navarro, en la que pedían que no se redujesen las cantidades trasvasables al Segura desde el Tajo. Es decir, desde Albacete una diputada del Partido Popular, de la extrema confianza del señor Núñez, pide que se siga llevando muchísima agua a Murcia", ha denunciado.

Para concluir, la consejera ha indicado que por el contrario a lo que ha sucedido con el "gobierno en la sombra" de Núñez, "en el que cuenta con un eventual consejero que quiere privatizar los hospitales de Tomelloso, Villarrobledo y Almansa, porque según él fueron un error", espera que en materia de agua "giren y no se mantengan como siempre, porque hasta ahora el gobierno en la sombra de Núñez es lo de siempre, se repite Cospedal o Cospedal versión bis".