Blanca Busquets explora las relaciones humanas en la novela 'Els dies robats'

Asegura que "no es un libro sobre la pandemia"

La escritora Blanca Busquets explora las relaciones humanas en situación límite en la novela 'Els dies robats' (Proa), en la que un grupo de personas de diferentes lugares quedan confinados indefinidamente por una orden gubernamental mientras hacían un retiro en un pequeño pueblo de los Pirineos.

En rueda de prensa, Busquets (Barcelona, 1961) ha asegurado que tras su libro 'Tren a Puigcerdà' quería volver a recluir a sus personajes durante más tiempo y quería hacerlo "sin ninguna amenaza externa" donde dialogaran sobre su pasado y ocurrió la pandemia.

Ha asegurado que "no es un libro sobre la pandemia, no tiene nada que ver" y no aparece el costumbrismo con el que se asocia, pero quería que los personajes estuvieran confinados.

Busquets ha señalado que en su libro no salen pacientes, sino gente obligada a convivir y "pensar en sus heridas" y comenzó a escribir siguiendo la estructura de monólogos de cada uno de los personajes protagonistas.

Ha explicado que en esta novela hay "una carga más fuerte de psicología" y ha afirmado que la pandemia le proporcionó un decorado real para recluir a los personajes.

Blanca Busquets ha afirmado que esta es su decimosegunda novela, una cifra que le hace especial ilusión porque empezó a escribir a los 12 años, aunque no fue hasta los 41 cuando publicó su primera novela, y ha remarcado que escribir sigue siendo su "terapia".

"Hasta que comencé a publicar, era la vida secreta y paralela a la real. Cuando comencé a publicar en 2003, pasó a la categoría de vida real", ha recordado.