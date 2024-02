Birmania.- La junta birmana anuncia el servicio militar obligatorio para todos los jóvenes

La junta militar de Birmania ha establecido el servicio militar obligatorio para todos los hombres y mujeres jóvenes del país en cumplimiento de la ley del Servicio Militar Popular, según han recogido este sábado los medios estatales.

La ley del Servicio Militar Popular, promulgada como Ley Nº 27/2010 del Consejo Estatal de Paz y Desarrollo, contempla que "como todo ciudadano tiene el deber de salvaguardar las tres principales causas nacionales, como la no desintegración de la Unión, la no desintegración de la solidaridad nacional y la perpetuación de la soberanía, todo ciudadano debe recibir entrenamiento militar y servir en las fuerzas armadas para defender el Estado", ha informado el diario oficial 'The New Light'.

Así, todos los hombres de entre 18 y 35 años y las mujeres de entre 18 y 27 años deberán prestar servicio durante un máximo de dos años.

Según el mismo medio, será el Ministerio de Defensa quien dicte los estatutos, órdenes, directivas y procedimientos necesarios para su implementación.

Esta disposición está ligada, agrega 'The New Light', a los artículos 385 y 386 de la Constitución birmana, que estipulan que "todo ciudadano tiene el deber de salvaguardar la independencia, la soberanía y la integridad territorial" del país, así como "el deber de recibir entrenamiento militar de acuerdo con las disposiciones de la ley y de servir en las Fuerzas Armadas para defender la Unión".